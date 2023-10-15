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  4. Bir ilçenin neşe kaynağıydı! Bu kez herkesi üzdü

Bir ilçenin neşe kaynağıydı! Bu kez herkesi üzdü

15.10.2023 19:12 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan müzisyen Mehmet Işık (52) evinde ölü bulundu. Pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamsı süresinde evinin balkonundan verdiği konser ile Türkiye’nin tanıdığı ve ilçenin adeta moral kaynağı olan Işık’ın ölüm haberi herkesi üzdü.

Bir ilçenin neşe kaynağıydı! Bu kez herkesi üzdü

Olay Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi, 1. Damlacık Sokak’taki evde meydana geldi. Müzisyen Mehmet Işık’tan haber alamayan yakınları, Işık’ın yaşadığı eve gitti. Evde hareketsiz halde bulunan Mehmet Işık için 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Işık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Işık’ın cenazesi, yapılan ilk inceleme sonrası Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Işık’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otospsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

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YAKINLARI ŞOKE OLDU

Mahalle sakinleri ve yakınları, Mehmet Işık’ın neşeli kişiliği ve etrafına saçtığı pozitif enerji ile tanındığını belirtirken, olayın şokunu üzerlerinden atamadıklarını ifade etti. (İHA)

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milas

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