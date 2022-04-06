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Bir ilçeye özgü gelenek! Top sesi yerine savaş sireni kullanıyorlar

06.04.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta şahit olunan siren sesleri Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde de çalıyor. Bigadiç ilçesinde oruç tutan vatandaşlar iftar vaktinde top sesi yerine siren sesini bekliyor. Yaklaşık 50 yıldır süren gelenek ile ilçede iftar topu yerine savaş yıllarından kalan siren kullanılırken, sirenlerin yankısı ile tüm ilçe iftar sofrasına oturuyor.

Bir ilçeye özgü gelenek! Top sesi yerine savaş sireni kullanıyorlar

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yaklaşık 50 yıldır süren gelenek ile vatandaşlar iftar sofrasına siren sesi ile oturuyor. Bigadiç Belediyesi’nde bulunan ve 2. Dünya Savaşı’ndan da eski bir tarihe ait olduğu sanılan siren, iftar vaktinin gelmesi ile döndürülerek çalıştırılıyor. Belediye personeli Eşref Sarıkurt tarafından 22 yıldır kullanılan sirenin sesi ilçedeki hoparlör sistemi ile tüm ilçede yankılanıyor.

"GELENEĞİ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu "Evet bu geleneği 2014’ten beri devam ettiriyoruz. İnşallah uzun yıllar da devam ettiririz. Bu birlik için beraberlik için halkımızın Bu Ramazan’ı huşu içinde birlik beraberlik içinde olması iyi bir vesile oluyoruz. Bizim 69 mahallemiz var. 10 merkez ile birlikte 79 mahalle fiilen. Biz bu her akşam bir mahallemizde olmak şekliyle oraya gidip bu sofralarımızı kuruyoruz. Bundan bizde halkımızda çok memnun Allah, bugünlere kavuşturdu. Bu siren çok eskiden beri geliyor. Şehrin daha küçük olduğunu düşünelim kalede top atılıyor ve bu siren sesi ile hoparlörün çok yaygın olmadığı, minarelerin seslerin çok yaygınlaşmadığı dönemde bu sesi de vererek iftar vaktinin geldiğini belirtmek için yapılmış. Bizde bunu devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Başkan Avcu iftar sonrası çocuklara pamuk şeker ikramında bulundu.(İHA)

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