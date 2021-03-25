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Bir ilçeyi isyan ettiren olay! Gökyüzü toz bulutuyla kaplı

25.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki maden çalışmaları sırasında çevreye yayılan toz bulutu mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. 2 yıldır mağduriyetlerinin hat safhaya ulaştığını söyleyen mahalle muhtarı Hüseyin Yücel, madenden çıkan tozdan dolayı tarım yapılamadığını, bahçelerinde sebze yetişmediğini söyledi. 'Eşlerimiz temizlik yapmaktan usandı' diyen Yücel, konuyla ilgili mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Bir ilçeyi isyan ettiren olay! Gökyüzü toz bulutuyla kaplı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde bir maden ocağında çıkartılan madenler, kamyonlar tarafından işlenmek üzere fabrikaya taşınıyor. Taşıma esnasında ağır tonajlı kamyonların oluşturduğu toz bulutu, mahalle sakinlerinin tepkilerine sebep oldu. Özellikle Vakıfgeymene Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, toz bulutu sebebiyle evlerinden çıkmakta zorlandığını söyledi.

Mahalle sakinleri, ağır tonajlı kamyonlar sebebiyle çevrede oluşan toz bulutuna çözüm bulunmasını talep etti.

'MAĞDURİYETİMİZ HAT SAFHAYA ULAŞTI'

Vakıfgeymene Mahalle Muhtarı Hüseyin Yücel, "Toz duman ve çevre kirliliği gibi birçok sorunlarımız var. Özellikle son 2 yıldır maden mağduriyetimiz had safhaya ulaştı. Bahçe yapamıyoruz, madenlerden dolayı tarım yok, bahçelerde sebze olmuyor. Eşlerimiz temizlik yapmaktan usandı. Sürekli dinamit atılıyor" ifadelerini kullandı.

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'SORUN ÖNLENEMİYOR'

Kamyonların oluşturduğu toz bulutlarından dolayı mağdur olduklarını söyleyen Yücel, "Cevher nakli için kullanılan 5 kilometre uzunluğundaki cevher nakil yolu mahallemiz yakınından geçmektedir. Bu esnada kamyonlar tarafından yol boyunca toz oluşumuna neden olmaktadır. Ortaya çıkan toz nedeniyle mahalle sakinleri olarak her anlamda mağdur olmaktadır. Tozun önlenmesi için her ne kadar belli periyodlarda arazöz ile sulama yapılıyor ise de kimi zaman araç arızası, kimi zaman iki sulama periyodu arasında sürenin uzaması nedeniyle sorun zaman zaman önlenemiyor" dedi.

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'DENETLEME YAPILMALI'

Yücel, insan sağlığını tehdit eden toz bulutlarının yetkililer tarafından görmezden gelindiğini ve burada denetlenme yapılması gerektiğini kaydetti.

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İHA

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