HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir ilde tehlike çanları çalıyor! Yüzde 2'ye düştü

Bir ilde tehlike çanları çalıyor! Yüzde 2'ye düştü

02.12.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesi yüzde 2’ye düştü. Amik Ovası'nı sulayan Karasu Çayı üzerindeki Tahtaköprü Barajı'nın kuruduğunu gören vatandaşlar endişe yaşadı.

Bir ilde tehlike çanları çalıyor! Yüzde 2'ye düştü

İslahiye'ye 25 kilometre uzaklıktaki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi, yetersiz yağışlar nedeniyle düştü. Kuraklık nedeniyle barajda doluluk oranı yüzde 2'e geriledi. Tam kapasiteye ulaşması halinde 1 milyar metreküp depolama hacmi bulunan, ancak şu anda 20 milyon metreküp su bulunan baraj, aynı zamanda göçmen kuşların güzergahında olduğu için 22 türden 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapıyor.

"SON YILLARIN EN DÜŞÜK ORANI"

Barajdaki su seviyesinin çiftçileri endişelendirdiğini belirten Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, "Barajdaki su seviyesi son yılların en düşük oranında. Dileğimiz yağmur yağması ve barajın kısa zamanda beklenilen doluluk oranına ulaşmasıdır” dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacakAltının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacak
Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı! Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı!
İzmir'de korkutan deprem!İzmir'de korkutan deprem!
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Mansur Yavaş artık hasmımızdır

Mansur Yavaş artık hasmımızdır

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

İç çamaşırlarını giydi, koltuğa uzandı! Ev hali olay oldu

İç çamaşırlarını giydi, koltuğa uzandı! Ev hali olay oldu

Melih Gökçek'i duyan Ahmet Hakan şaşkınlığını gizleyemedi

Melih Gökçek'i duyan Ahmet Hakan şaşkınlığını gizleyemedi

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.