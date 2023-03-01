Bir ilde vatandaşları tedirgin eden görüntü! Adeta istila ettiler... "Evimize kadar giriyorlar, çocuklarımız korkuyor"

Şırnak İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı. Bölgede yapılan arazi çalışmasında Cizre ve İdil ilçelerin yol kenarlarında, yerleşim yerlerinde, boş arazilerde ve hazine arazilerinde yoğun bir çam kese tırtılı olduğuna rastlanıldı.

Saha taramasında popülasyonun yüzde 95'inin yol kenarlarında, yerleşim yerlerinde, boş arazilerde ve hazine arazilerinde, yüzde 5'inin ise ekili tarım alanlarının civarındaki arazilerde olduğu görüldü.

"BU TIRTILLAR HEM EKİNLERİMİZE, HEM MALIMIZA ZARAR VERİYORLAR"

İdil ilçesi Ortaköy Muhtarı Şehmus Şığva, tırtılların kendilerini mahvettiğini söyledi. Yetkilerin çare bulmasını istediklerini belirten Şığva, "Bu tırtıllar hem ekinlerimize, hem malımıza zarar veriyorlar. Evimize kadar giriyorlar. Çocuklarımız korkuyorlar” dedi.

"BİZ BUNUNLA BAŞA ÇIKAMIYORUZ"

Yaklaşık bir haftadır tırtılların köylerini istila ettiğini dile getiren Şığva, "Ekilmiş tarlalara kendi imkanlarımız ile ilaç attık ama, belirli bir aradan sonra tekrar tırtıllar meradan geliyorlar. Biz bununla başa çıkamıyoruz. Tarım il müdürlüğünden yetkililer geldiler, numune aldılar. Biz hızlı bir şekilde bir çözüm bekliyoruz. Meralardakiler köylere kadar inip bahçelere, evlere kadar giriyorlar. Bizim tarım alanlarımıza ciddi bir zarar vermiş durumdadırlar. Çocuklar okula gitmeye korkuyorlar. Tırtıllardan dolayı veliler çocukları okula götürüyorlar. Bu tırtıllarda bir hastalık var mı, zararları nedir bilmiyoruz” diye konuştu.

ŞIRNAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Şırnak İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şırnak'a bağlı Cizre ve İdil ilçelerinde yapılan arazi çalışmaları sonucunda yoğun bir çam kese tırtılı olduğuna rastlanıldı.

Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde popülasyon artışının iklim şartlarına bağlı olduğu ve üreticilerin arazilerini kontrol ederek popülasyonun yüksek olması durumunda ilaçlama yapmaları yararlı olacak" denildi.

(İHA)

