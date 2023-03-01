HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir ilde vatandaşları tedirgin eden görüntü! Adeta istila ettiler... "Evimize kadar giriyorlar, çocuklarımız korkuyor"

Bir ilde vatandaşları tedirgin eden görüntü! Adeta istila ettiler... "Evimize kadar giriyorlar, çocuklarımız korkuyor"

01.03.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta, Cizre ve İdil ilçelerindeki çam kese tırtılı istilası bölge halkını tedirgin ediyor. Aktarılan bilgilere göre istila tarım alanlarını da tehdit ediyor. Tırtılların kendilerini mahvettiğini söyleyen ve yetkilerin çare bulmasını istediklerini belirten İdil ilçesi Ortaköy Muhtarı Şehmus Şığva, "Bu tırtıllar hem ekinlerimize, hem malımıza zarar veriyorlar. Evimize kadar giriyorlar. Çocuklarımız korkuyorlar” dedi. Şırnak İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü'nden ise konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Bir ilde vatandaşları tedirgin eden görüntü! Adeta istila ettiler... "Evimize kadar giriyorlar, çocuklarımız korkuyor"

Şırnak İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı. Bölgede yapılan arazi çalışmasında Cizre ve İdil ilçelerin yol kenarlarında, yerleşim yerlerinde, boş arazilerde ve hazine arazilerinde yoğun bir çam kese tırtılı olduğuna rastlanıldı.

AW838807_02

Saha taramasında popülasyonun yüzde 95'inin yol kenarlarında, yerleşim yerlerinde, boş arazilerde ve hazine arazilerinde, yüzde 5'inin ise ekili tarım alanlarının civarındaki arazilerde olduğu görüldü.

AW838807_01

"BU TIRTILLAR HEM EKİNLERİMİZE, HEM MALIMIZA ZARAR VERİYORLAR"

İdil ilçesi Ortaköy Muhtarı Şehmus Şığva, tırtılların kendilerini mahvettiğini söyledi. Yetkilerin çare bulmasını istediklerini belirten Şığva, "Bu tırtıllar hem ekinlerimize, hem malımıza zarar veriyorlar. Evimize kadar giriyorlar. Çocuklarımız korkuyorlar” dedi.

AW838807_03

'Çok pahalıya satılıyor' Denizde altın değerinde istila! Her yeri kapladı 'Çok pahalıya satılıyor' Denizde altın değerinde istila! Her yeri kapladı

"BİZ BUNUNLA BAŞA ÇIKAMIYORUZ"

Yaklaşık bir haftadır tırtılların köylerini istila ettiğini dile getiren Şığva, "Ekilmiş tarlalara kendi imkanlarımız ile ilaç attık ama, belirli bir aradan sonra tekrar tırtıllar meradan geliyorlar. Biz bununla başa çıkamıyoruz. Tarım il müdürlüğünden yetkililer geldiler, numune aldılar. Biz hızlı bir şekilde bir çözüm bekliyoruz. Meralardakiler köylere kadar inip bahçelere, evlere kadar giriyorlar. Bizim tarım alanlarımıza ciddi bir zarar vermiş durumdadırlar. Çocuklar okula gitmeye korkuyorlar. Tırtıllardan dolayı veliler çocukları okula götürüyorlar. Bu tırtıllarda bir hastalık var mı, zararları nedir bilmiyoruz” diye konuştu.

AW838807_04

ŞIRNAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Şırnak İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şırnak'a bağlı Cizre ve İdil ilçelerinde yapılan arazi çalışmaları sonucunda yoğun bir çam kese tırtılı olduğuna rastlanıldı.

AW838807_06

Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde popülasyon artışının iklim şartlarına bağlı olduğu ve üreticilerin arazilerini kontrol ederek popülasyonun yüksek olması durumunda ilaçlama yapmaları yararlı olacak" denildi.

AW838807_07

AW838807_08

AW838807_05

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okurların favorisi en iyi kişisel gelişim kitaplarıOkurların favorisi en iyi kişisel gelişim kitapları
Bakan Kurum: Bazı ilçelerde hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağızBakan Kurum: Bazı ilçelerde hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağız
Tarih netleşti! Gözler o güne çevrildiTarih netleşti! Gözler o güne çevrildi
Anahtar Kelimeler:
Şırnak tırtıl

En Çok Okunan Haberler

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Erdoğan seçim tarihini açıkladı

Erdoğan seçim tarihini açıkladı

EYT, Erdoğan'ın imzasına sunuldu!

EYT, Erdoğan'ın imzasına sunuldu!

'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler

'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler

'Yüksek seviyede bir seferberlik başlatıyoruz' İmamoğlu açıkladı!

'Yüksek seviyede bir seferberlik başlatıyoruz' İmamoğlu açıkladı!

Selçuk Bayraktar fotoğrafı ile yatırım ilanı verdiler

Selçuk Bayraktar fotoğrafı ile yatırım ilanı verdiler

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.