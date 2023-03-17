HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bir karar da Yeni Zelanda’dan... Milletvekillerine TikTok'u yasaklıyorlar!

Bir karar da Yeni Zelanda’dan... Milletvekillerine TikTok'u yasaklıyorlar!

17.03.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin merkezli ByteDance şirketine ait TikTok'a bir yasak kararı da Yeni Zelanda’dan geldi. Yeni Zelanda, milletvekilleri ve parlamentodaki diğer çalışanlarına güvenlik endişeleri nedeniyle kamuya ait telefonlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulamasının kullanılmasına yasak getirecek.

Bir karar da Yeni Zelanda’dan... Milletvekillerine TikTok'u yasaklıyorlar!

Yeni Zelanda'dan dikkat çeken bir TikTok kararı geldi. Buna göre ülkede milletvekillerinin güvenlik nedeniyle TikTok kullanması yasaklanacak. Yetkililer, yasak hamlesinin, hükümetin siber güvenlik uzmanlarının tavsiyesi üzerine geldiğini dile getirdi.

AY SONUNDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Diğer ülkelerde uygulanmaya başlanan benzer kararları takip eden Yeni Zelanda'daki yasak bu ay sonunda yürürlüğe girecek. Ancak ülkedeki yasak kararı, ABD ve İngiltere'deki gibi tüm hükümet çalışanları için değil sadece parlamentodaki yaklaşık 500 kişinin kamuya ait telefonları için geçerli olacak.

Diğer kurumlar daha sonra kendi yasaklarını uygulamaya karar verebilecek.

tiktok

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, gazetecilere, telefonunda TikTok olmadığını söyleyerek "O kadar modern ve modaya uygun değilim." dedi.

TIKTOK, GÜVENLİK VE MAHREMİYET KAYGILARI NEDENİYLE GÜNDEMDE

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları nedeniyle Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği ve kullanıcı bilgilerine erişilebileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor.

Avrupa Birliği (AB) yürütme organı AB Komisyonu, 23 Şubat'ta güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirmişti.

İngiltere'den dikkat çeken karar İngiltere'den dikkat çeken karar

AB kurumlarından Avrupa Parlamentosu da AB Komisyonu ve Konseyinin ardından çalışanlarına güvenlik endişeleri gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamıştı.

Norveç'te Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, devletin tahsis ettiği telefona TikTok uygulaması yüklediğini bildirmemesi nedeniyle özür dilemek zorunda kalmıştı.

Danimarka Savunma Bakanlığı, siber güvenlik tedbirleri kapsamında çalışanlarının resmi hizmette kullanılan cihazlarda Çinli sosyal medya platformu TikTok'u kullanmasına yasak getirmişti.

TIKTOK YASAĞI GENİŞLİYOR

ABD'de de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu, Kongre'de Aralık 2022'de yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas da dahil birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Google uyardı! Kullanıcılar dikkatGoogle uyardı! Kullanıcılar dikkat
O bölgeyi ve fayı işaret etti! 'Daha büyük bir deprem yaşanabilir'O bölgeyi ve fayı işaret etti! 'Daha büyük bir deprem yaşanabilir'
Muharrem İnce’den çok net adaylık mesajı: ‘Günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilirim…’Muharrem İnce’den çok net adaylık mesajı: ‘Günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilirim…’
Anahtar Kelimeler:
tiktok Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 artırıldı

SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 artırıldı

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

İşte 2023 dolar ve enflasyon tahmini

İşte 2023 dolar ve enflasyon tahmini

HDP duyurmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

HDP duyurmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı!

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı!

Savcı Sayan belediye başkanlığından istifa etti

Savcı Sayan belediye başkanlığından istifa etti

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.