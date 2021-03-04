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  4. Bir kenti tedirgin eden olay! O ilçe incelemeye alındı

Bir kenti tedirgin eden olay! O ilçe incelemeye alındı

04.03.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Bir kenti tedirgin eden olay! O ilçe incelemeye alındı

Kocaeli'de ağaçların renginin değiştiği gören yetkililer harekete geçti. Çevre fabrikalarda inceleme yapılan Dilovası ilçesinde ağaçların renk değişiminin bu inceme sonucunda ortaya çıkacağı düşünülüyor.

Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi’nde ormanlık alanda ağaçların renginin değiştiğini gören vatandaşlar durumu yetkilere bildirdi. Zabıta, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek ormanlık alanda sararan ağaçların bulunduğu alanda incelemede bulunurken, bir kokunun geldiği fark edildi.

İNCELEME SONUCU ORTAYA ÇIKACAK

Ormanlık alanın yakınında bulunan yağ ve metal fabrikalarına giden ekipler, buralarda da incelemede bulundu. Ekipler tutanak tutarken, ağaçların sararmasına neden olan kaynağın yapılacak inceleme ile ortaya çıkacağını belirtti.

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DHA

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Kocaeli
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Dilovasında ağacın yaşaması bile bir mucize.

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