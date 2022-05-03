Bir kere aldığınızda arabanızı ömür boyu temiz tutmanıza yardımcı olacak araba temizlik seti ürünleri

Araç temizliği için sadece arabayı yıkamak yetmez. Jantlardan torpidoya ve klima peteklerine kadar her yüzeyin temiz olması gerekir. Toz alma, yıkama ve parlatma gibi işlemler için hangi ürünleri tercih etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Eğer birçok marka ve ürün arasında kararsız kalıyor, aracınıza iyi bakacak ürüne bir türlü karar veremiyorsanız sizin için seçtiklerimize mutlaka bakmalısınız. Birbirinden kaliteli ürünlerden beğendiklerinizi güvenle satın alarak araç bakımınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Hazırsanız daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım!

1. Benzersiz temizlik için tek ihtiyacınız Sonax Konsantre Şampuan

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Arabanızın daha bakımlı görünmesi için düzenli olarak yıkamalısınız. Böylece araç yüzeyinde oluşan tozdan kaynaklı çizilmeleri önleyebilirsiniz. Aracın dışında zamanla oluşan kirleri çıkarmak için doğru araç şampuanını seçmelisiniz. Sonax Konsantre Şampuan, özel formülü sayesinde aracın dış yüzeyini mükemmel şekilde temizler. Otomobilinizin bakımlı ve temiz görünmesine yardımcı olur. Ürünün içeriğinde bulunan cila sayesinde araç, parlak görünürken arabanın temiz görünümü de uzun süre korunur. Fosfat içermeyen ve elle yıkamaya uygun şampuan, insan cildine veya araç yüzeyine zarar vermez. Bu nedenle ürünü güvenle kullanabilirsiniz.

2. Zorlu yerleri kolayca temizleyen Sinbo SVC-3460 Araba Süpürgesi

Islak ve kuru kullanılabilen Sinbo SVC-3460 Araba Süpürgesi, özel başlıklarıyla zorlu ve dar alanlara kolayca erişim sağlayarak mükemmel temizlik sunar. HEPA filtre, tozu ortamdan ayırır ve tekrar araç içine gitmesini önler. Çakmak girişinden bağlantı kurulan ürün, 5 metre kablo uzunluğuyla temizlik sırasında rahat hareket imkânı verir. 85 dB ses seviyesiyle kullanım sırasında gürültü kirliliğine neden olmaz. Hafif yapısıyla rahat taşınır ve yormaz. Torbasız yıkanabilir filtresi sayesinde torba değişimine ihtiyaç duymazsınız. Şeffaf toz haznesi, toz durumunu kolayca takip etmenize olanak sağlar.

3. Yapışkanlı yapısıyla Synapsee Temizlik Hamuru

Araba temizliği sırasında en çok uğraştıran yerlerin başında klima petekleri gelir. Bezle yeteri kadar düzgün temizlenmeyen peteklerin üzerinde tozlar birikip kalır. Bu durum klima çalıştırıldığında tozların araç içine dağılmasına ve hasta olmanıza neden olabilir. Synapsee Temizlik Hamuru'yla bu sorundan rahatça kurtulabilirsiniz. Yapışkan ve yayılan teknolojisi sayesinde petek üzerindeki toz ve kirleri kolayca temizler. Ulaşılması zorlu alanlara kolayca erişen ürün, eşsiz temizlik sunar. Hamuru kullanırken ekstra güç kullanmanıza gerek kalmaz. Çevre dostu ürün, temizlik sırasında sizi yormaz. Ürünü kumanda, klavye ve telefon yüzeyini temizlemek için de tercih edebilirsiniz.

4. Eşsiz temizlik için Kitchen Helpis Sünger

Araç yüzeyinde oluşan inatçı kirleri çıkarmak için bazen yıkamak yeterli olmaz. İyi süngerle yüzeye yapışan inatçı kirleri kolayca temizlemeniz mümkün. Siz de aracınız için kaliteli sünger almak istiyor ama hangisini seçeceğinize karar veremiyorsanız Kitchen Helpis Sünger'i tercih edebilirsiniz. Pürüzsüz yüzeyi ile hassas boyalı alanlara zarar vermez ve aracınızı mükemmel şekilde temizler. Yüksek miktarda su ve temizlik maddesi emen sünger, yoğun köpük ile araç yüzeyine yapışan kirleri yorulmadan arındırmanıza yardım eder. Süngeri motosiklet, karavan ve bisikletleri yıkamak için de tercih edebilirsiniz. Ürünü çamaşır makinesinde yıkayarak kolayca temizleyebilir, uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.

5. Güçlü tasarımıyla Bosch Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

Otomobilin dış yüzeyine yapışan inatçı kirleri güç kullanmadan temizlemek mümkün! Bosch Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi, entegre püskürtme ucu sayesinde suyu tazyikli şekilde yüzeye göndererek leke ve kirleri hızlıca yok eder. Alet tutucu kısmı sayesinde ürün başlığını molalarda ya da uygulama bittikten sonra sabitleyebilirsiniz. Oto-stop sistemiyle ürün sadece kullanım sırasında çalışır, ara verdiğinizde otomatik olarak kapatır. Böylece enerjiden de tasarruf sağlar. Ergonomik tasarıma sahip makine, kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamaz. Tabanca sayesinde püskürtme gücünün yoğunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

6. Parlak camlar için Microlüks Mikrofiber Oto Cam Temizlik Bezi

Araç camlarını silmek genelde zorlayıcı olabilir. Lekesiz cam için doğru ürünü seçmeniz gerekir. Microlüks Mikrofiber Oto Cam Temizlik Bezi sayesinde araç camlarınızı fazla efor sarf etmeden mükemmel şekilde temiz hâle getirebilirsiniz. Pamuklu bezlere göre 7 kat daha fazla su emen ürün, yüzeydeki ıslaklığı hızlı şekilde kurular. Su lekesi ve toz oluşumu bu şekilde engellenir. Geniş yüzeyi sayesinde tek seferde daha fazla alanı temizleyerek zamandan tasarruf edebilirsiniz. Temizlik bezi hızlı şekilde kurur. Dayanıklı materyallerden elde edilen ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

7. Selsil Lastik Parlatıcı ile ilk günkü görünümünü koruyun

Araç lastiklerini temizleyerek otomobilinizin bakımlı görünmesini sağlayabilirsiniz. Selsil Lastik Parlatıcı, özel formülü sayesinde lastiğinizin ilk günkü gibi yeni görünmesine katkıda bulunur. Antistatik etkisiyle lastiği toz ve kirden belli süre koruyarak uzun zaman temiz kalmasına yardımcı olur. Güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı direnç gösteren ürün, lastiğin çatlamasını ve renginin solmasını engeller. Böylece lastiğin kullanım ömrünü uzatarak ev ekonomisine de katkıda bulunur. Koruyucu tabaka oluşturan ürün, lastiğin her daim temiz ve bakımlı görünmesini sağlar. Aracınıza daha yeni görünüm kazandıracak ürüne mutlaka şans verin.

8. Göz alıcı jantlar için Turtle Wax Redline Jant Temizleyici

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Turtle Wax Redline Jant Temizleyici, jantlar üzerinde zamanla oluşan yağ, balata demir tozu ve lekeleri temizleyerek ilk günkü gibi yeni görünmesine yardımcı olur. Asidik formülü sayesinde jant yüzeyindeki inatçı kirleri dakikalar içinde yok eder. Böylece hem zamandan hem emekten tasarruf etmenizi sağlar. Farklı jant tiplerinde kullanabileceğiniz ürün kabartma, lastik ve tampon gibi yerlere zarar vermediği için güvenle tercih edilir. Set içerisinde bulunan lastik temizleyiciyle plastik ve kauçuk alanları temiz hâle getirip jantlarınıza ıslak ve parlak görünüm kazandırabilirsiniz. Ürün yağmur ve yıkamalara karşı dayanıklılık gösterdiği için uzun süre etkisini korur.

9. Parlak ve bakımlı torpido için T-RAX Torpido Bakım Sütü

Aracınızın iç kısmını temizleyip bakımlı gösterecek ürün arayışındaysanız T-RAX Torpido Bakım Sütü'ne göz atmalısınız. Deri yüzeyler ve torpido aksamını temizlemek ve bakımlı göstermek için özel olarak üretilen ürün, uygulandığı yüzeye doğal görünüm kazandırır. Mat bir parlaklık sağlayan temizleyici, yüzeye yapışan inatçı kirleri sorunsuz şekilde ve kolayca çıkarır. Antistatik özelliğiyle uygulandığı yüzeyde uzun süre toz tutmaz. Çatlakları önleyen bakım sütü, aracınıza bakım yaparak kullanım ömrünü uzatır. Ürünü 10 ila 15 cm mesafeden sprey formundaki şişesiyle pratik şekilde uygulayabilirsiniz. Herhangi bir sünger ile daireler şekilde ovaladığınızda sonuca hayran kalacaksınız!

10. Mükemmel koruma sağlayan GD 24 Seramik Koruyucu Hızlı Cila

Otomobilinizin daha parlak ve bakımlı görünmesini sağlayacak GD 24 Seramik Koruyucu Hızlı Cila, seramik kaporta yüzeylerde kullanılır. Tek adımda inanılmaz parlaklık sunan ürün, sentetik formülüyle aracınızın ilk günkü gibi yeni görünmesini sağlar. Hidrofobik içeriğiyle suyun yüzeyde tutunmasını engeller. Ürün araçta su lekesi oluşmasına izin vermez, aracın yüzeyini uzun süre leke ve tozdan uzak tutar. "Hızlı cila nasıl uygulanır?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım: İlk olarak aracı durulayın. Kurulama aşamasına geçmeden önce ıslak yüzeye ürünü uygulayın. Yumuşak bezle kurulayıp yüzeyi iyice parlatın. İşte bu kadar, sonuca inanamayacaksınız!