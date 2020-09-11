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Bir köyü istila ettiler! Kapı, pencere açamıyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2020 17:48 | Son Güncelleme

Rize'deki Pazar ilçesi sınırları içinde yer alan Yeşilköy Köyü'nde tırtıl istilası nedeniyle vatandaşlar zor günler geçiriyor. Bölge sakinleri, meyve ağaçlarını kurutan, evlere kadar ulaşan tırtıllar yüzünden kapı, pencere açamadan yaşıyor. Köylüler, bu durumdan kurtulmak için yardım bekliyor.

Bir köyü istila ettiler! Kapı, pencere açamıyorlar

Yeşilköy köyünde tırtıl istilası yaşanıyor. Tarım arazilerinde sayıları her geçen gün artan tırtıllar,

özellikle meyve ağaçlarının yapraklarını yiyerek, kurumasına neden oluyor. Köyde yaşayanlar, evlerine kadar ulaşan tırtıllar için önlem alınmasını istiyor. Tırtılların kendilerini endişelendirdiğini söyleyen Havva Dursun, “Kelebekle mücadele ediyorduk şimdi tırtıllar çıktı. Kapı, pencere açamıyoruz” dedi. Medine Hafızoğlu da “Ağaçlardan başladı, sebzelerimize kadar her şeyi kuruttu. Artık evimizin içine kadar girmiş durumda. Zor durumdayız” diye konuştu.

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İbrahim Metin Atasaral ise “Geçen yıl dut ağacında küçücük bir yerde fark ettik. Bu yıl ise tüm ağaçları sardı. Ceviz yaprağına kadar sarmış durumda. Çaya zarar vermesinden endişe ediyoruz. Biz bazı ilaçlama çalışmaları yapıyoruz ama yetkililerin durumla ilgilenmesini istiyoruz” diye konuştu.

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Ziraat Mühendisi Mustafa Atasaral ise önlem alınması çağrısında bulunarak, “Korkumuz tırtılların çaya zarar vermesi. Yetkililerden yardım bekleniyor. Lokal uygulamalarla, bu sorunla başa çıkılamıyor. Özellikle larva döneminde zararlı oluyor. Önlem alınması gerekiyor” dedi.

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DHA


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