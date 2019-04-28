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"Bir Kuşak Bir Yol' projesi Çin'in hakimiyet planı değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 17:54 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "Bir Kuşak Bir Yol' projesi, bize göre Çin'in diğer ülkeleri kontrol ettiği bir hakimiyet planı değildir"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Bir Kuşak Bir Yol' projesi, bize göre Çin'in diğer ülkeleri kontrol ettiği bir hakimiyet planı değildir." dedi.

Çin'e yaptığı resmi ziyaretten dönüş öncesi basın mensuplarına konuşan Başbakan Mahathir, Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol (OBOR)" projesine dair değerlendirmelerde bulundu.

OBOR projesinin bölge ülkelerinin iş birliğiyle başlatılmış alt yapı ve kalkınma eksenli bir plan olduğunu belirten Mahathir, "Daha önce de bölgede Trans Pasifik Ortaklığı gibi serbest ticarete dönük projeler yapıldı." ifadesini kullandı.

Mahathir, OBOR projesinin bundan önceki ekonomik planlardan daha farklı olduğunu belirterek, "Bundan önce gelişmiş ülkeler birtakım planlar yapıyor, bizim kabul etmemizi istiyordu. Bu proje ise farklı. Kuşak ve Yol Forumuna katılan çok sayıda küçük ülke, 1,4 milyar nüfuslu Çin ile aynı masada ve aynı seviyedeler. Alt yapı projelerini nasıl geliştirebileceklerini tartışıyorlar." diye konuştu.

OBOR projesiyle Çin'in bölgede etkinliğini artıracağı iddialarına ilişkin Mahathir, "Bir Kuşak Bir Yol' projesi, bize göre Çin'in diğer ülkeleri kontrol ettiği bir hakimiyet planı değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Mahathir, Çin'in başkenti Pekin'de cuma günü katıldığı "Kuşak ve Yol" 2. Uluslararası İş Birliği Forumu'nda da Çin'in Kuşak ve Yol girişimini desteklediğini ifade ederek, "İnanıyorum ki, Malezya bu projeden büyük yarar sağlayacak." demişti.

- "Kuşak ve Yol" girişimi

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Eylül 2013'te Orta Asya turu kapsamında Kazakistan'daki bir üniversitede yaptığı konuşmada, "İpek Yolu Ekonomik Kuşağı" ve Ekim 2013'te Endonezya'nın başkenti Cakarta'da milletvekillerine hitabı sırasında "21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu"nun inşası fikirlerini ortaya koymuştu.

Bu iki girişim, Çin tarafınca daha sonra "Kuşak ve Yol" olarak adlandırıldı. Burada "Kuşak" İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nı, "Yol" ise 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nu ifade ediyor. Projeyle ulaşım ağları, enerji ağları ve telekomünikasyon yoluyla uluslararası entegrasyon hedefleniyor.

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