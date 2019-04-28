"Bir Kuşak Bir Yol' projesi Çin'in hakimiyet planı değil"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Bir Kuşak Bir Yol' projesi, bize göre Çin'in diğer ülkeleri kontrol ettiği bir hakimiyet planı değildir." dedi.

Çin'e yaptığı resmi ziyaretten dönüş öncesi basın mensuplarına konuşan Başbakan Mahathir, Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol (OBOR)" projesine dair değerlendirmelerde bulundu.

OBOR projesinin bölge ülkelerinin iş birliğiyle başlatılmış alt yapı ve kalkınma eksenli bir plan olduğunu belirten Mahathir, "Daha önce de bölgede Trans Pasifik Ortaklığı gibi serbest ticarete dönük projeler yapıldı." ifadesini kullandı.

Mahathir, OBOR projesinin bundan önceki ekonomik planlardan daha farklı olduğunu belirterek, "Bundan önce gelişmiş ülkeler birtakım planlar yapıyor, bizim kabul etmemizi istiyordu. Bu proje ise farklı. Kuşak ve Yol Forumuna katılan çok sayıda küçük ülke, 1,4 milyar nüfuslu Çin ile aynı masada ve aynı seviyedeler. Alt yapı projelerini nasıl geliştirebileceklerini tartışıyorlar." diye konuştu.

OBOR projesiyle Çin'in bölgede etkinliğini artıracağı iddialarına ilişkin Mahathir, "Bir Kuşak Bir Yol' projesi, bize göre Çin'in diğer ülkeleri kontrol ettiği bir hakimiyet planı değildir." değerlendirmesinde bulundu.