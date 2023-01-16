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Bir mahallede şaşırtan olay! "Halk korkuyor, sabahlara kadar uyumuyor"

16.01.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki 17 Ağustos Mahallesi, dikkat çeken bir iddiayla gündemde. Yukarı Hereke bölgesinde bulunan taş ocaklarında gerçekleştirilen kontrollü patlatmaların, mahalledeki binalarda çatlakların oluşmasına neden olduğu öne sürüldü. Muhtar Halil Taş, her patlamada mahallenin beşik gibi sallandığını iddia etti. Taş, “Halk korkuyor, sabahlara kadar uyumuyor. Gece yarısı beni arayıp deprem mi oldu, diye soruyor” dedi. Taş ocağı yetkililerine göre ise kanuna aykırı bir durum yok.

Körfez ilçesi Yukarı Hereke bölgesindeki 17 Ağustos Mahallesi’ne yaklaşık 500 metre uzaklıktaki taş ocaklarında çalışmalar sırasında gerçekleştirilen kontrollü patlatmaların mahalledeki çoğu binada çatlaklar ve hasar oluşmasına neden olduğu ileri sürüldü. Patlayıcılardan çıkan ses çevre halkını olumsuz etkilediği, oluşan sarsıntının binaların birçok noktasında çatlaklara neden olduğu iddia edildi. Yapılan şikayetler üzerine geçen 7 Kasım'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü taş ocağıyla ilgili ‘geçici faaliyet belgesi/çevre izin belgesi bulunmadan faaliyet göstermesi’ nedeniyle Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uyguladı. Taş ocağını işleten firma, eksikliklerini tamamlayarak faaliyetini sürdürdü.

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"SÜREKLİ HER PATLAMADA SALLANIYORUZ"

Yaşanan patlamaların çevre halkına zarar verdiğini anlatan 17 Ağustos Mahalle Muhtarı Halil Taş, “Bu taş ocağının bizim mahallemize uzaklığı yaklaşık olarak 500 metre. Bu şekilde devam ederse 1-2 sene sonra mahallemizi yıkacak. Binalarımız hep tehlikede, her yeri çatladı. Sürekli her patlamada sallanıyoruz. Patlama anında dinamit attıklarında bizim mahallemiz beşik gibi sallanıyor. Halk korkuyor, sabahlara kadar uyumuyor burada insanlar. Gece yarısı vatandaşlar beni arayıp deprem mi oldu, diye soruyor. Bu taş ocağı mahalleye zarar veriyor. Bunun bir an önce durdurulması lazım” dedi.

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‘MADEN OCAĞI HER GEÇEN GÜN KONUTLARA BİRAZ DAHA YAKLAŞIYOR’

Maden ocağının her geçen gün mahalleye bir adım daha yaklaştığını ve mahallede yaşanan gürültü ile sarsıntının arttığını anlatan mahalle halkından Selçuk Tüklübay, “Yaklaşık 16 senedir bu konutlarda oturuyorum. Binalarımızda çatlaklar oluştu ve bu çatlaklar artarak devam ediyor. Geceleri bazen oluşan patlama seslerinden uyuyamıyoruz. Biz buradaki maden ocağından şikayetçiyiz. Binalarımızda her yer çatlak içerisinde ve bu maden ocağı her geçen gün konutlara biraz daha yaklaşıyor. Patlamalar devam ediyor. Yaklaşık olarak konutlar ve taş ocağı arasında 500 metre kaldı. Patlamalar olduğu zaman sallantılar oluyor, buna birilerinin müdahale etmesi lazım” diye konuştu. 

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‘PATLAMALAR KONTROL EDİLİYOR’

Patlamaların gerçekleştirildiği maden ocağındaki yetkili, DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, “Patlamaları gerçekleştirmek için gerekli kurumlardan, gerekli izinler alınıyor. Prosedürlere uygun patlatmalar gerçekleştiriyoruz. Taş ocağındaki patlamalarda kanuna aykırı hiçbir durum yok. Zaten bu patlamalar da ilgili kurumlar tarafından yerleştirilen ölçüm cihazları sayesinde düzenli olarak kontrol ediliyor” dedi.

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(DHA)

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