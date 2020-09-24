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Bir nesil onunla büyüdü: Vikipedi 10 yıl sonra tasarımını güncelliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.09.2020 17:12 | Son Güncelleme

Vikipedi tasarımını yeniliyor. En son 10 yıl önce yenilenen Vikipedi masaüstü arayüzü, Wikimedia Vakfı'nın açıklamalarına göre çevrimiçi ansiklopedi Vikipedi'nin arayüzü, 10 temel değişiklik yapılarak güncellenecek.

Bir nesil onunla büyüdü: Vikipedi 10 yıl sonra tasarımını güncelliyor!

Vikipedi 20 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. Genel olarak aynı temel tasarım detaylarına sahip olan Vikipedi, son tasarım değişikliğini ise bundan tam 10 yıl önce yaptı. O gün bugündür Vikipedi aynı tasarımını kullanmaya devam ediyor. Fakat bu durum artık değişiyor.

VİKİPEDİ'NİN TASARIMI YENİLENİYOR

Wikimedia Vakfı, Vikipedi'nin yeni arayüzünün detaylarını paylaştı. Vakfın paylaştığı bilgilere göre Vikipedi'de logonun konumu, yan menülerin açılması ve kapanması, içerik genişliğini artırılabilmesi ve azaltılabilmesi, arama çubuğunun algoritması değişecek. Vikipedi, gelecek yenilikleri ise fotoğraflar ile açıkladı.

Vikipedi arama

İŞTE VİKİPEDİ'NİN YENİ YETENEKLERİ

Vikipedi'nin yeni tasarımında makale alt başlıklarına kolayca ulaşılabilecek. Kullanıcılar, bir makalenin istediği bölümünü bir diskografi aracılığıyla hızlıca bulabilecek. Arama çubuğundaki geliştirmelerle Vikipedi'nin arama algoritması gözden geçirilecek ve kişilere öneriler sunulacak. Vikipedi ziyaretçileri, içeriklerde bulunan dil seçeneği yardımıyla da o içeriğin farklı dillerdeki versiyonuna erişebilecek. Özel açılır menüler ise yeni seçenekler ile yenilenecek.

Vikipedi

YENİ VİKİPEDİ NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Wikipedia Vakfı, Vikipedi'nin yeni arayüzünü kullanıcıların üzerinde test ediyor. Yeni arayüzün 2021'in sonuna kadar ise genel kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Vikipedi mobil versiyonunun arayüzünde değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise belli değil.

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