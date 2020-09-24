Bir nesil onunla büyüdü: Vikipedi 10 yıl sonra tasarımını güncelliyor!

Vikipedi 20 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. Genel olarak aynı temel tasarım detaylarına sahip olan Vikipedi, son tasarım değişikliğini ise bundan tam 10 yıl önce yaptı. O gün bugündür Vikipedi aynı tasarımını kullanmaya devam ediyor. Fakat bu durum artık değişiyor.
Wikimedia Vakfı, Vikipedi'nin yeni arayüzünün detaylarını paylaştı. Vakfın paylaştığı bilgilere göre Vikipedi'de logonun konumu, yan menülerin açılması ve kapanması, içerik genişliğini artırılabilmesi ve azaltılabilmesi, arama çubuğunun algoritması değişecek. Vikipedi, gelecek yenilikleri ise fotoğraflar ile açıkladı.
Vikipedi'nin yeni tasarımında makale alt başlıklarına kolayca ulaşılabilecek. Kullanıcılar, bir makalenin istediği bölümünü bir diskografi aracılığıyla hızlıca bulabilecek. Arama çubuğundaki geliştirmelerle Vikipedi'nin arama algoritması gözden geçirilecek ve kişilere öneriler sunulacak. Vikipedi ziyaretçileri, içeriklerde bulunan dil seçeneği yardımıyla da o içeriğin farklı dillerdeki versiyonuna erişebilecek. Özel açılır menüler ise yeni seçenekler ile yenilenecek.
Wikipedia Vakfı, Vikipedi'nin yeni arayüzünü kullanıcıların üzerinde test ediyor. Yeni arayüzün 2021'in sonuna kadar ise genel kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Vikipedi mobil versiyonunun arayüzünde değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise belli değil.
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