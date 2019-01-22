Bir öğrenci servisi skandalı daha!

Olay, 16 Ocak’ta, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Özdemir Anaokulu'na giden R.D., annesi Gülnür D. tarafından öğlen saatlerinde servise bindirildi. Görevli kadın, çocuğu alarak servisle okula hareket etti. Servis okul önüne geldiğinde diğer çocuklar indirildi, iddiaya göre R.D. ise unutuldu. 5 saat serviste kalan çocuk, okul çıkışı fark edildi. Görevliler, altını ıslatan ve titreyen R.D.'yi annesi Gülnür D.'ye teslim edip, özür diledi.

Aile, görevliler hakkında Denizevleri Polis Merkezi’ne başvurarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

"BENDEN ÖZÜR DİLEDİLER"



Gülnur D. oğlunun serviste kilitli kaldığı süre içinde üşüdüğünü, ağladığını ve dışarı çıkmaya çalıştığını belirterek, "Ben oğlumu her zamanki saatinde servisten aldım. Teslim alırken oğlumu sürekli kucağıma alırım. Kucağıma almaya çalıştığımda, araçtaki hostes özür diledi ama ben anlam veremedim. 'Neden özür diliyor' dedim. Daha sonra şoför hemen yanıma geldi, bana 'Serviste unuttuk' deyince, ben hala inanamadım. O sırada yağmur vardı ve çocuğumun titrediğini, kucağıma aldığımda altının da ıslak olduğunu fark ettim. Hemen eve götürmek istedim. Servis şoförüne 'Neredeydi bu çocuk' dediğimde bana 'Rahat olun benim himayemdeydi, servisten dışarı hiç çıkmadı' dedi. Daha sonra olayın detayını öğrenince hemen polise gidip şikayette bulunduk. Oğlumu serviste unutmuşlar. Nasıl olur da bir çocuk serviste unutulabiliyor. Oğlumu arabada unutan servis görevlisi, şoförü ve öğretmeninden şikayetçiyim. İhmali olanlar hakkında devletimiz gereğini yapsın ki aynı olaylar tekrarlanmasın" dedi.