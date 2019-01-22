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Bir öğrenci servisi skandalı daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 11:59 | Son Güncelleme

Samsun'un Atakum ilçesinde, anaokulu öğrencisi R.D. (4), servis minibüsünde unutuldu. 5 saat serviste kalan çocuk, okul çıkışı fark edildi. Görevliler, altını ıslatan ve titreyen R.D.'yi annesi Gülnür D.'ye teslim edip, özür diledi. Aile, görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, 16 Ocak’ta, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Özdemir Anaokulu'na giden R.D., annesi Gülnür D. tarafından öğlen saatlerinde servise bindirildi. Görevli kadın, çocuğu alarak servisle okula hareket etti. Servis okul önüne geldiğinde diğer çocuklar indirildi, iddiaya göre R.D. ise unutuldu. 5 saat serviste kalan çocuk, okul çıkışı fark edildi. Görevliler, altını ıslatan ve titreyen R.D.'yi annesi Gülnür D.'ye teslim edip, özür diledi.

Aile, görevliler hakkında Denizevleri Polis Merkezi’ne başvurarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

"BENDEN ÖZÜR DİLEDİLER"

Gülnur D. oğlunun serviste kilitli kaldığı süre içinde üşüdüğünü, ağladığını ve dışarı çıkmaya çalıştığını belirterek, "Ben oğlumu her zamanki saatinde servisten aldım. Teslim alırken oğlumu sürekli kucağıma alırım. Kucağıma almaya çalıştığımda, araçtaki hostes özür diledi ama ben anlam veremedim. 'Neden özür diliyor' dedim. Daha sonra şoför hemen yanıma geldi, bana 'Serviste unuttuk' deyince, ben hala inanamadım. O sırada yağmur vardı ve çocuğumun titrediğini, kucağıma aldığımda altının da ıslak olduğunu fark ettim. Hemen eve götürmek istedim. Servis şoförüne 'Neredeydi bu çocuk' dediğimde bana 'Rahat olun benim himayemdeydi, servisten dışarı hiç çıkmadı' dedi. Daha sonra olayın detayını öğrenince hemen polise gidip şikayette bulunduk. Oğlumu serviste unutmuşlar. Nasıl olur da bir çocuk serviste unutulabiliyor. Oğlumu arabada unutan servis görevlisi, şoförü ve öğretmeninden şikayetçiyim. İhmali olanlar hakkında devletimiz gereğini yapsın ki aynı olaylar tekrarlanmasın" dedi.

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"İHMALİ OLANLAR HESABINI VERSİN"

Babaanne Ayten Aksoy ise bir ihmalin söz konusu olduğunu söyleyerek, "Bu konuda ihmali olan herkesin sonuna kadar bunun hesabını vermesini istiyoruz. Biz hemen o gece karakola ihbarda bulunduk. Yasal süreci başlattık, her ne olursa olsun bunun arkasında olacağız. Bizim çocuğumuzun şu anda sağlıklı olması bu sonucu hiç değiştirmiyor. Burada bir çocuğun hayatı söz konusu. Sonuçta ihmali olan herkes bunun hesabını vermeli. Bize göre öğretmen 'Ben sorumlu değilim' dese de onun da ihmali var. Biz çocuğumuzu okula göndermediğimiz zaman öğretmeni arayıp her seferinde bilgilendiriyoruz. Onun da çocuk yoksa bize dönmesi lazımdı. Eğer öğretmeni bize haber vermiş olsaydı, belki de o kadar saat boyunca serviste kalmazdı" diye konuştu.

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"ÖLÜM KORKUSU OLUŞTU"

Olaydan çok etkilenen torununda ölüm korkusu oluştuğunu anlatan Ayten Aksoy, "Olaydan birkaç gün sonra yanıma gelip 'Ben aslında ölecektim ama ölmedim yaşıyorum' dedi. Serviste çok üşüdüğünü söyledi. Karne günü servis şoförü gelip torunumla konuşunca çocuk ona 'Beni bir daha serviste unutma' dedi. Şu anda belki de torunumun cenazesine ağlıyor olabilirdik. Biz bu yüzden yapılan ihmali kesinlikle affetmiyoruz. Sonuna kadar soruşturması yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

MİNİK ALPEREN SERVİSTE UNUTULMA SONUCU ÖLMÜŞTÜ

2017 yılında İzmir'de 3 yaşındaki Alperen Sakin isimli anaokulu öğrencisi, serviste unutulmasının ardından hayatını kaybetmişti. Yürütülen idari soruşturma çerçevesinde anaokulu kapatılmış, okul müdürü ise tutuklanmıştı.

DHA

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Samsun Atakum servis öğrenci

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