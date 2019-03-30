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"Bir oy seçimin kaderini değiştirir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 14:41 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Biz bir oy için çalıştık. Bir oy her şeyi değiştirir, bir oy seçimin kaderini değiştirir. Eğer bu seçimin kaderi değişirse Türkiye'nin de kaderi değişir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Biz bir oy için çalıştık. Bir oy her şeyi değiştirir, bir oy seçimin kaderini değiştirir. Eğer bu seçimin kaderi değişirse Türkiye'nin de kaderi değişir." dedi.

Karaaslan, Atakum ilçesi Yalı Kafe'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev alacak müşahitlerle toplantı yaptı.

Seçim çalışmalarını 45 gündür sürdürdüklerini belirten Karaaslan, kampanya boyunca çalışmalara katılanlara teşekkür etti.

Sandık kurulu üyelerinin sandıklara gözü gibi bakmasını isteyen Karaaslan, şunları söyledi:

"Biz bir oy için çalıştık. Bir oy her şeyi değiştirir, bir oy seçimin kaderini değiştirir. Eğer bu seçimin kaderi değişirse Türkiye'nin de kaderi değişir. Artık zillet ittifakının yaptıklarından bahsetmeyeceğim. Çünkü bu güzel gün, yarın olacak olan çok güzel günün habercisi. Bu güzel gün birbirimize olan sadakatimiz, inancımız, bağlılığımız ve milletimizle kalsın. Bu güzel gün bir dönemin kapanışı, yeni bir dönemin başlangıcı olsun inşallah. Bu yeni dönemde de Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın, yol arkadaşlığımız hep baki kalsın."

Konuşmanın ardından Karaaslan, partisinin Samsun Büşükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve partililerle bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi.

Halk İskelesi'nden başlayan yürüyüş, Çobanlı İskelesi'nde son buldu. Yürüyüş sırasında 300 metre uzunluğunda Türk bayrağı da açıldı.

"Bir oy seçimin kaderini değiştirir"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Biz bir oy için çalıştık. Bir oy her şeyi değiştirir, bir oy seçimin kaderini değiştirir. Eğer bu seçimin kaderi değişirse Türkiye'nin de kaderi değişir"

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