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Bir sabah ortaya çıktılar! Sahipsiz kazlar mahallenin maskotu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki İskele Mahallesi'nde bulunan sahipsiz 2 kaz mahallenin maskotu oldu. Denizden çıkarak mahalleye gelen kazlar, vatandaşlar tarafından koruma altına alındı. Kazlara bir şey olmasını istemeyen bölge sakinleri, kazları beslemek için seferber oldu.

Bir sabah ortaya çıktılar! Sahipsiz kazlar mahallenin maskotu oldu

İskele Mahallesi Kordonboyu Caddesi İğdealtı mevkiinde,3 hafta önce denizden gelen iki kaz yörede oturan vatandaşların maskotu oldu. Vatandaşlar, kazları beslemek için sıraya girerken, sahilde spor yapan vatandaşlar da kazlara ilgi gösteriyor. Kazların misafirleri olduğunu anlatan Metin Yıldız, “Ben bu mahallenin sakiniyim. Bu gördüğünüz kazlar yaklaşık 2 haftadır burada bizim misafirimiz. Bir sabah baktık ki denizden iki tane kaz gelmiş. Köpeklerlerle de dost oldular. Konu komşu yemek artıkları ile buğday ve mısır veriyor. Çocukların da çok hoşuna gidiyor. Gelip geçenler, bilhassa yürüyüş yolu olduğu için kazları seviyorlar. Kendilerini misafirimiz olarak görüyoruz . Burada kalmalarını istiyoruz. Yalnız sahibini bilmiyoruz. Bu kazlar sahibi iyi bakmadığı için mi geldiler, yoksa uçup da mı geldiler bilmiyoruz. Bir sabah denizden çıkıp geldiler. Bilhassa çocuklar çok mutlu. Onlarla hoşca vakit geçiriyorlar” dedi.

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Simay Lafdinleten de, “Babamla birlikte yürüyüş yapıyorduk. Sahilde kazları gördük. Denize giriyorlar. Çok tatlılar. Aslında onları korumamız lazım” dedi.

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İHA

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