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Bir şehir bu olayı konuşuyor! Küplerin içinden insan kemikleri çıktı... Gazetecileri içeri almadılar

11.04.2023 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 3 Nisan'da gerçekleştirilen kazılarla ilgili tartışmalar devam ediyor. Dinar ilçesinde bir temel kazısı sırasında Roma dönemine ait lahidin içerisinde 4 adet küp bulundu. Arsa sahibi olan aile üyeleri, inşaat firması hakkında ruhsat almadan usulsüz kazı yaptıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Küplerin içinden insana ait kemikler çıkarken küplerin açılışı sırasında gazetecilerin içeri alınmaması dikkat çekti.

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Küplerin içinden insan kemikleri çıktı... Gazetecileri içeri almadılar

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 3 Nisan’da gerçekleştirilen temel kazısı esnasında bulunan Roma dönemine ait lahidin içerisinde 3 değil 4 küpün bulunduğu ortaya çıkarken, küplerde ise insan kemikleri olduğu belirtildi.

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LAHİT TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Dinar ilçesinde bir inşaatın temel kazası esnasında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Lahidin bulunmasının ardından arsa sahibi olan aile üyeleri, inşaat firması hakkında ruhsat almadan usulsüz kazı yaptıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme devam ederken, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü’nde lahidin içerisinde bulunan küpler açıldı. Lahit mezar içinden çıkan 4 adet urne olarak tabir edilen çömlek kül kabı müze müdürlüğüne getirilerek arsa sahipleri nezaretinde açıldı. MS 1 ve 2. yüzyıla ait olduğu belirlenen çömleklerin içinden ise insan kemikleri çıktı.

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AÇIKLAMA YAPILMADI

Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez ise gazetecilere açıklama yapmaktan kaçınırken, ayrıca küplerin açılması esnasında gazetecilerin içeri alınmalarına izin vermedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar lahit küp

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