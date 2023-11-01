Bir süredir haber alınamayan tıbbi sekreter Aleyna'dan kahreden ölüm!

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi sekreterlik yapan Aleyna Bektaş’tan bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bugün, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki evine giden polis, Aleyna'yı hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde Aleyna Bektaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aleyna Bektaş'ın cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)





