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Bir tuhaflık olabilir! Görünüşü sağlığınız hakkında bilgi veriyor

30.06.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışkı her insanın rahatlamasını sağlıyor. Gün boyunca yenilen yemekler dışkı yoluyla dışarı atılıyor. Dışkı sadece rahatlamayı sağlamıyor. Şekli ve rengi sağlığınız hakkında bilgi verebiliyor. Sağlığınız hakkında endişeleriniz varsa tuvalete bakarak bazı sağlık sorunlarını öğrenebilmeniz mümkün.

Bir tuhaflık olabilir! Görünüşü sağlığınız hakkında bilgi veriyor

Dışkı, ince bağırsakta sindirilmeyen ve kalın bağırsakta bakteriler tarafından parçalanan katı veya yarı katı gıda kalıntılarıdır. Farklı renkte ve şekillerde olabilen dışkının bazı görünüşleri sağlığınızın tehdit altında olduğunu belirtebilir. Eğer dışkınızın görünüşünde tuhaflık görüyorsanız doktora başvurmanız gerekmektedir.

NORMAL BİR DIŞKI NASIL OLMALIDIR?

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Ortadan koyu kahverengiye: Bunun nedeni, kırmızı kan hücreleri yıkıldığında oluşan bilirubin adlı bir pigmenti içermesidir.

Güçlü kokulu: Dışkıda bulunan bakteriler, hoş olmayan kokuyu içeren gazları yayar.

Ağrısız olmalıdır: Sağlıklı bir bağırsak hareketi ağrısız ve kolay olmalıdır.

Yumuşak dokuya sahip olmalı: Tek bir parça veya birkaç küçük parçadan oluşan dışkı, tipik olarak sağlıklı bir bağırsak belirtisi olarak kabul edilir. Dışkının uzun olması veya şekli bağırsakların şeklinden kaynaklanır.

Günde bir veya iki kez gerçekleşir: Çoğu kişi günde bir kez dışkılama gerçekleştirir. Ya da her gün veya günde üç kez dışkılayabilir. En azından, bir kişi haftada üç kez dışkılama gerçekleştirilmelidir.

Kişiden kişiye tutarlı: Sağlıklı bir dışkı, kişiden kişiye değişir. Bununla birlikte, sağlıkla ilgili bir sorun olduğunu gösterebileceği için, dışkı kokusu, sıklığı veya rengindeki değişiklikleri izlemelidir.

DİKKAT ETMENİZ GEREKEN DURUMLAR

Dışkınızın görünüşü dağınık kenarlı, lapa kıvamlı ise veya tamamen sıvı halindeyse sindirim sisteminizde sorun olabilir. Bunun nedeni yaşadığınız stresten kaynaklanabilir. Ancak bu durum sürekli tekrar ediyorsa vücudunuzda iltihap olabilir. Dışkınız ara sıra irili ufaklı parçalar halinde oluyorsa veya klozette su üstünde kalıyorsa bunun ilk sebebi aşırı gaz olabilir. Ancak sürekli bu durumu yaşıyorsanız bir enfeksiyonu veya hastalığı işaret ediyordur. Eğer görünüşü sürekli kalem gibi ince şeklinde oluyorsa kalın bağırsaktaki kolonlarınızda bir tıkanıklık olduğu anlamına gelebilir.

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UZUN SÜRELİ GÖRÜLEN RENK DEĞİŞİMLERİ TEHLİKELİ

Dışkının içinde sadece tükettiğiniz besinler değil aynı zamanda ölü bakteriler, artık işlev göstermeyen alyuvarlar, balgam, sümük gibi salgılar ve ayrıca safra yer alıyor. Bu yüzden yediğiniz yiyeceklere ve kullandığınız ilaçlara göre zaman zaman kakada renk değişikliği olması gayet normal bir durum. Örneğin kırmızı meyveler yediğinizde rengi daha koyu, havuç veya lifli yeşil sebzeler tükettiğinizde daha açık renkli olabiliyor.
Kırmızı: Rektumda kanama, ülser, kolon kanseri, inflamatuar bağırsak hastalığı

Yeşil:Enfeksiyonlar, parazitler, irritabl bağırsak sendromu

Sarı:Karaciğer rahatsızlıkları, safra kesesi ve pankreas sorunları

Siyah:Ülser ve üst sindirim sisteminde kanamalar

Gri-beyaz:Safra taşı, hepatit, karaciğer sorunları

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