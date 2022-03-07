HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bir ülkede daha Rusya tehdidi! "ABD askerleri daima ülkemizde kalsın"

Bir ülkede daha Rusya tehdidi! "ABD askerleri daima ülkemizde kalsın"

07.03.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları çok sayıda Avrupa ülkesinde endişeyle takip edilirken Rusya tehdidi de üst seviyede hissedilmeye başlandı. Bu gelişmelerin ardından Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, ABD'nin Letonya'daki askeri varlığının kalıcı olması gerektiğini belirtti.

Bir ülkede daha Rusya tehdidi! "ABD askerleri daima ülkemizde kalsın"

Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyanın 1 numaralı gündemi olmaya devam ederken yaşanan gelişmeler de Avrupa ülkeleri tarafından endişeyle takip ediliyor. Özellikle Rusya'nın kendilerine de saldırmasından endişe duyan ülkeler, yeni hamlelerin hazırlığında. Son olarak Letonya'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

"RUSYA'NIN POLİTİKASINI DEĞİŞTİRECEĞİNE DAİR İNANCIM KALMADI"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Baltık ülkeleri turu kapsamında bir araya gelen Rinkevics, ortak basın toplantısında, Rusya'nın bundan sonra politikalarını değiştireceğine dair bir inancı kalmadığını belirterek, "Putin'in Rusya'sına dair artık hiçbir hayalimiz yok." dedi.

"LETONYA'DAKİ ABD GÜÇLERİNİN VARLIĞININ KALICI OLMASINDAN MEMNUNİYET DUYARIZ"

Rinkevics, "Son gelişmelerden yola çıkarak, Letonya'daki ABD güçlerinin varlığının kalıcı olmasından memnuniyet duyarız." şeklinde konuştu.

"UZUN DÖNEMLİ BİR TEHDİT İÇERİYOR"

Rinkevics, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine Baltık ülkelerinin kıyı savunma sistemini daha da güçlendirmesi gerektiğinin altını çizerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya sorumsuz saldırıları, bunun Avrupa'nın güvenliği ve ittifakımızın güvenliğine uzun dönemli bir tehdit içerdiğini bir kez daha kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı. (AA)

İsveç'te NATO üyeliğini destekleyenlerin oranı artıyor! Başbakan'dan dikkat çeken referandum açıklaması: İsveç'te NATO üyeliğini destekleyenlerin oranı artıyor! Başbakan'dan dikkat çeken referandum açıklaması: "Her konu halka götürülmez"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Askeri hareketlilik artmıştı! Çinli bakan merak edilen soruyu yanıtladı... "Ukrayna'dan farklı"Askeri hareketlilik artmıştı! Çinli bakan merak edilen soruyu yanıtladı... "Ukrayna'dan farklı"
'Putin aradı ve ihanet etmemi istedi' 'Putin aradı ve ihanet etmemi istedi'
Zelenskiy Ukrayna halkına seslendi! "Saldırıya geçin"Zelenskiy Ukrayna halkına seslendi! "Saldırıya geçin"
Anahtar Kelimeler:
Asker Letonya Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı

'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı

İslam Memiş'ten altın ve Bitcoin yorumu!

İslam Memiş'ten altın ve Bitcoin yorumu!

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

ABD'den Rusya'ya gözdağı: Uçaklarımız teyakkuzda bekliyor

ABD'den Rusya'ya gözdağı: Uçaklarımız teyakkuzda bekliyor

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Antalya'da görüşecek

Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Antalya'da görüşecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.