Bir umut doğdu: MediaTek Huawei için ABD'den izin istedi!

Huawei ile ABD hükümeti arasında buzlar erimiyor. ABD hükümeti, alınan her karar ile Huawei'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Huawei ise sıkışmamak için elinden geleni yapıyor. Fakat son olarak ABD Ticaret Bakanlığı'nın kararı nedeniyle işlemci bileşeni üreticisi TMSC'nin 15 Eylül itibarıyla Huawei'yi bırakmak zorunda kalması ve Huawei'den yeni sipariş alamaması Huawei'yi biraz zor durumda bıraktı. Kirin işlemcilerin geleceğini tehlikeye atan bu durum karşısında Huawei'nin birkaç seçeneği vardı. Ya depoladığı bileşenlerle son ana kadar yola devam edecekti ya da ABD dışındaki işlemci bileşeni üreticileriyle temas kurarak onların teknolojilerini kullanacaktı. Bu anlamda Tayvanlı MediaTek adı anılan firmalardan biriydi. Nitekim MediaTek de ilk adımını attı.

MEDİATEK HUAWEİ İÇİN İZİN BAŞVURUSUNDA BULUNDU

MediaTek, Reuters'ın haberine göre Huawei'ye yonga tedariği sağlamak için ilk başvurusunu yaptı. Tayvanlı firma, ABD'nin Huawei yasağı kuralları çerçevesinde izin başvurusunda bulundu. MediaTek konu hakkında yaptığı açıklamada ise ""MediaTek, küresel ticaretle ilgili emir ve kurallara uymaya duyduğu saygıyı yineliyor ve ABD tarafına zaten kurallar uyarınca izin başvurusunda bulundu." ifadelerini kullandı, başvuru hakkında detay vermekten ise kaçındı.