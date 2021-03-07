Bir vahşet de Ankara'da! Tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün akşam Mamak Durali Alıç Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Zeynel Korkmaz, eve geldiğinde henüz bilinmeyen nedenle eşi Reyhan Korkmaz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Zeynel Korkmaz mutfaktan bıçak alarak eşini kovalamaya başladı. Reyhan Korkmaz, evde 4 çocuğunun bulunduğu sırada yatak odasına kaçtı. Ancak, Zeynel Korkmaz eşini yatak odasında yakalayarak boğazından bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, o anlara şahit olan çocukları çığlık atarak yardım istedi. Zeynel Korkmaz ise panikle evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Reyhan Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Reyhan Korkmaz'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise bölgede yaptığı kapsamlı arama çalışması sonucu Zeynel Korkmaz'ı yakalayarak, gözaltına aldı.

'ÇOCUKLAR, 'ANNEMİ KURTARIN' DİYE YALVARIYORDU'

Ailenin komşusu Suat Tosun, "Ben eve geldiğimde kadının öldüğünü gördüm. Çocuklar bana 'annemi kurtar' diye yalvarıyordu. Babaları ise olay yerinden kaçmıştı. Bir süre sonra bizim yöneticiyi arayarak beni istedi. Bana da 'çocuklarım önce Allah'a sonra size emanet' dedi. Bizde bugün çocukları yurda teslim ettik. Çocuklar için çok kötü bir durum. Gerçekten çok üzüldük" dedi.