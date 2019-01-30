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Bir vahşet haberi de Hatay’dan

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:31 | Son Güncelleme

Hatay’da gece saatlerinde çöp toplayan temizlik personellerin konteynırın yanında gördükleri çuvaldan kadın cesedi çıktı.Olay Hatay’ın Merkez İlçesi Antakya’nın Haraparası Mahallesinde meydana geldi.

Hatay’da gece saatlerinde çöp toplayan temizlik personellerin konteynırın yanında gördükleri çuvaldan kadın cesedi çıktı.
Olay Hatay’ın Merkez İlçesi Antakya’nın Haraparası Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antakya Belediyesi Temizlik Personellerinin Tabakhane Caddesinde bulunan konteynırdan çöpleri topladığı sırada gördükleri çuvaldan kadın cesedi çıktı. Personellerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ve savcı incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü.
Ellerinin ve ayaklarının bağlandığı tahmin edilen kadının üzerinden kimlik çıkmazken olayı gören temizlik personellerinden biri olay yerinde fenalaştı. Cesedi ilk fark eden kişi olan temizlik personeli 112 ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Bir vahşet haberi de Hatay’dan

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