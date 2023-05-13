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  4. Bir yanda karla mücadele diğer yandan güneş ve deniz keyfi! Mayıs ayında dikkat çeken görüntü

Bir yanda karla mücadele diğer yandan güneş ve deniz keyfi! Mayıs ayında dikkat çeken görüntü

13.05.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın yüksek kesimlerinde karla mücadele edilirken sahil kesimlerinde güneşi görenler dünyaca ünü Konyaaltı sahiline akın etti.

Bir yanda karla mücadele diğer yandan güneş ve deniz keyfi! Mayıs ayında dikkat çeken görüntü

Antalya’nın Gündoğmuş ve Akseki yaylalarında yer yer iki metreyi bulan karla kaplı yolları açmak için kar küreme çalışması yapılırken kent merkezinde sahilde yoğunluk yaşanıyor.

KARLA KAPLI YAYLA YOLLARINDA ÇALIŞMA

Karla kapanan yolları açmak için kış aylarında yoğun bir çalışma gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kar mesaisi sürüyor. Ekipler Akseki ve Gündoğmuş’ta göçerlerin yaylaya çıkışlarını kolaylaştırmak için karla kaplı yayla yollarında kürüme çalışması yapıyor.

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Havaların geç ısınması nedeniyle Antalya’nın yüksek kesimlerinde henüz erimeyen karların kapattığı yollar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesine bağlı yol ekiplerince açılıyor. Ekipler yayla hazırlığı yapan göçerlerin yolculuklarını kolaylaştırmak için yer yer iki metreyi bulan karları kürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu kar nedeniyle ulaşılamayan yaylaların yolları açılarak güvenli hale getiriliyor.

KENT MERKEZİNDE GÜNEŞİ GÖRENLER SAHİLE KOŞTU

Toroslarda karla mücadele çalışmaları sürerken Antalya kent merkezinde ise güneşi görenler sahillere koştu. Hava sıcaklığının 24 derece nem oranın ise 54 olan şehirde güneşi görenler park ve sahilleri doldurdu. Kimi yürüyüş yapıp güneşlenirken kimisi de denize girmeyi tercih etti.

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Öte yandan, varyant seyir terası, yasak olmasına rağmen adrenalin sever yamaç paraşütçülerin uğrak yeri olmaya devam etti. Ayrıca falezlerin alt kısmında bulunan kayalıklardan denize atlayanlar dikkati çekti. (İHA)

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