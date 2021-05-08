Bir yıl sonra Android 11 güncellemesini aldı

Samsung Galaxy M11 için Android 11 güncellemesi, One UI Core 3.1 olarak geliyor. SamMobile tarafından yayınlanan bir rapora göre , bu güncelleme şu anda Vietnam’da yayında. Bunun ile birlikte kısa sürede de tüm küresel pazardaki cihazlarında aktif olması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devinin bütçe akıllı telefonu için en son sistem güncellemesi, M115FXXU2BUD8 ürün yazılımı sürümüyle birlikte geliyor . Yeni güncelleme, Android 11 ve yeni One UI özelliklerinin yanı sıra , güvenlik yaması seviyesini Nisan 2021’e kadar yükseltiyor.

Kullanıcılar , birimlerinin Android 11 tabanlı One UI Core 3.1 güncellemesini alıp almadığını kontrol etmek için Ayarlar> Yazılım güncellemesi> İndir ve kur seçeneğine gidebilir . Diğer pazarlardaki kullanıcılar da bu güncellemeyi önümüzdeki günlerde almaları gerektiğinden deneyebilirler.

Bununla birlikte, Samsung Galaxy M11, Android 10 tabanlı One UI 2.x ile piyasaya sürüldü . Bu nedenle, One UI Core 3.1 (Android 11), telefonun ilk büyük sistem güncellemesidir. Bu telefonun gelecekte Android 12 alıp almayacağı kesin değil. Ancak, en az dört yıl güvenlik güncellemesi aldığı onaylandı. Bilindiği üzere Samsung tüm cihazları için çıkış tarihinden itibaren 4 yıllık bir güvenlik güncellemesi garantisi sunuyor.

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