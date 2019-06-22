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Bir yuvada 6 yavru leylek şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:25 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en büyük leylek kolonilerinden olan Diyarbakır'da kuluçkaya yatan leylekler yavruladı.

Bir yuvada 6 yavru leylek şaşırttı

Emrah KIZIL- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük leylek kolonilerinden olan Diyarbakır'da kuluçkaya yatan leylekler yavruladı. Elektrik direklerinin üzerindeki yuvalardan birinde görülen 6 yavru şaşırttı.
Diyarbakır kent merkezi ile Bismil ilçesi arasındaki Dicle Nehri kenarındaki yol boyunca uzanan 50 kilometrelik leylek kolonisinde kuluçkaya yatan leylekler yavruladı. Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bu leylek yuvalarının 20 yıldır var olduğunu ifade ederek, bir yuvada 6 yavru leylekle karşılaştıklarını bu durumun da nadir görülen bir olay olduğunu söyledi.
Leyleklerle ilgili 17 yıldır gözlem yapan Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Leylekler yuvalarını bilirler. Eşler birbirlerine yuvalarıyla bağlanırlar. Buradaki leylek yuvaları en eski yuvalardan olarak kabul ediliyor. Yuvanın yüksekliği oldukça fazladır. Bu yuvalar yaklaşık 20 yıllık yuvalardır. Leylekler yuvalarını yaparken, ince hassas otları taşırlar. Bazı yuvaların yüksekliği 2 metre ulaşmış. Bu yılların emeğini ifade eder. Bir yuvanın, insanlar için karşılığı tek başına ev yapmaya benzer. Bu yüzden bizim için bu yuva anlamlıdır. Leyleklerin başka bir özelliği, eşler 40 yıl bile birlikte olabiliyor, aynı yuvayı 40 sene kullanabiliyorlar. Bunu, burada bu leyleklerle görebiliyoruz. Tabi bu tabiatta ve koruma altında değişkenlik gösterebilir. Leylekler tabiatta 25-30 yıl, koruma altında ise 30-40 yıl yaşayabilir" dedi.
' YAVRULARINA YETERİNCE YİYECEK GETİREBİLİYOR'
Prof. Dr. Ahmet Kılıç, leylek yuvalarının Dilce Nehri'ne yakın olmasından dolayı yiyecek bulmada sorun yaşamadıklarını söyledi. Bir leylek yuvasında normalde en fazla 5 yavrunun olduğunu anlatan Prof. Dr. Kılıç, "Dicle Nehri'ne yakın olmasından kaynaklı leylekler oldukça fazla yavru yetiştiriyorlar. Bu buranın tipik bir özelliğidir. Şu anda sayılabilen yuva sayısı 49'dur. Bazı yuvalarımız da boş. Bu yuvalarda 84 yavru leylek bulunuyor. Bazı yuvalarda 6 yavruyu gördük. Bu nadir görülen bir olaydır. Muhtemelen genç leyleklerden biri yumurtasını başka birinin yuvasına bırakmış. Çünkü leylekler bir sezonda en fazla 5 yumurta yaparlar. Bizim gördüğümüz bir yuvada 6 yavru nadir görülen bir olaydır. Bu yavruların da iyi beslendiğini gördük. Çünkü nehir, yuvalara çok yakın. Anne, baba yeterince yiyecek getirebiliyor. Bundan dolayı yavruların tamamı besleniyor. Tabii leyleklerin buradaki varlığı, biyoçeşitlilik açısından çok önemli, onun dışında leylekler çevremiz hakkında, ortam hakkında çeşitli bilgiler verirler. Bu kadar yavruyu beslediklerine göre, demek ki besin bol, yani burada diğer türler bol. Kurbağalar, yılanlar, kertenkeleler, balıklar leyleklerin yiyeceğidir. Toprak solucanı ve çekirge de yerler, onların fazlalığı leylek yavrularının da daha fazla olması demektir. Leylekler bu yönüyle bize tabiatı anlatırlar" diye konuştu.

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Bir yuvada 6 yavru leylek şaşırttıBir yuvada 6 yavru leylek şaşırttıBir yuvada 6 yavru leylek şaşırttıBir yuvada 6 yavru leylek şaşırttı

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