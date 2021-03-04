Bir zamanlar Çukurova’nın yıldızı Selin Yeninci'nin son durumu nasıl? Selin Yeninci yoğun bakımda!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sevilen oyuncusu Selin Yeninci (Saniye), hayranlarını korkuttu. Covid-19 testi pozitif çıkan güzel oyuncu, yapılan ilk müdahalelerden sonra yoğun bakıma alındı. Hayranlarını üzüntüye boğan bu haberin detayları yazımızda…

Selin Yeninci’nin son durumu nasıl?

Yeni tip korona virüse yakalanan Selin Yeninci’nin mutasyonlu virüse yakalandığı belirtildi. Hastanede gerçekleştirilen ilk müdahalelerden sonra nefes darlığı çektiği için yoğun bakıma alınan genç oyuncunun hayranları büyük üzüntü yaşadı.

Hayranları, sosyal medya üzerinden Yeninci’yi yalnız bırakmadı. İyi haberlerini merakla bekleyen tüm hayranlarını sevindiren o açıklama, Selin Yeninci’den geldi. Sağlık durumunun gittikçe iyiye gittiğini paylaşan Yeninci, gıda takviyeleriyle iyileşmeye çalışıyor.

Selin Yeninci kimdir?

1988 yılında İstanbul’da doğan Yeninci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ekran karşısına ilk defa Olur Olur isimli sinema filmiyle geçmiştir. Daha sonra Avlu ve Yüz Yüze dizilerinde aldığı rollerle ünlenmiştir. Son olarak ATV’de yayınlanan, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sevilen karakteri Saniye rolüyle izleyici karşısına geçmiştir.

