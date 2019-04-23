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Bir zamanlar ‘Hünkâr Köşkü’

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 11:23 | Son Güncelleme

Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, Sultan V.

Bir zamanlar ‘Hünkâr Köşkü’

Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, Sultan V. Mehmed Reşad’ın kaldığı, Atatürk’ün de konakladığı ve milli mücadeleye yönelik önemli kararların alındığı "Hünkâr Köşkü Müzesi” anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.
Dünün tanığı Hünkâr Köşkü Fotoğraf Sergisi, tarih meraklısı müze dostlarının ilgisini çekiyor. Müze bahçesinde, sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide 87 fotoğrafın yer aldığı 42 pano kullanıldı. Serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik, Bursa Kültürel Tanıtım Derneği üyeleri ile çeşitli okullardan çok sayıda öğrenci katıldı. Serginin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Hünkâr Köşkü’nün Bursa’nın timsâllerinden biri olduğunu söyledi. Şahin, Hünkâr Köşkü’nün 1844 yılında 31. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid Han adına 19 gün gibi kısa bir süre de “av töşkü” olarak yaptırıldığını, aynı zamanda Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz ve Sultan V. Mehmed Reşad’ın Bursa’da konakladıkları köşk olma özelliğini taşıdığını belirtti.
Atatürk’ün de Bursa ziyaretlerinde köşkte kaldığını ifade eden Şahin, “75 yıllık tarihiyle Hünkâr Köşkü, müze olarak kullanılmasının 17. yılında, 400 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı. Dünden bugüne pek çok fotoğrafın başrolünde yer alan köşk, bu sergi ile tanık olduğu Bursa’yı fotoğraflarla yaşamaya davet ediyor” ifadelerini kullandı.
“Dünün Tanığı Hünkâr Köşkü” fotoğraf sergisi yaz boyunca açık kalacak.

Bir zamanlar ‘Hünkâr Köşkü’

Bir zamanlar ‘Hünkâr Köşkü’

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