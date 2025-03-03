Biraz da beyleri konuşalım! Türk dizi tarihinde tarzlarına bayıldığımız erkek karakterler

1. Aile - Aslan Soykan

Kıvanç Tatlıtuğ'a ne giyse yakışıyor zaten. En basit bir kombinle bile çok tarz oluyor. Aslan karakterini canlandırdığı Aile dizisinde Simsiyah giydiği bu kombin çok basit ve sade ama onu o kadar iyi taşıyor ki herkesi kendine hayran bırakmayı biliyor!

2. Kiralık Aşk - Ömer İplikçi

Tarzına hayran olduğumuz bir başka karakter ise Ömer İplikçi. Hayran hayran izlediğimiz Barış Arduç'un canlandırdığı Ömer karakteri takım elbiseleriyle ünlü. Farklı tarz kombinler de yapan Ömer İplikçi her tarzı çok iyi taşıyor.

3. Kara Sevda - Emir Kozcuoğlu

Takım elbiseyi en iyi taşıyanlardan biri olarak Emir Kozcuoğlu'nu atlamak olmaz. Takım elbiseyi gömlek yerine kazaklarla tercih eden Emir'e bu tarzın çok yakıştığı doğru!

4. Medcezir - Yaman Koper

Ona ne giyse yakışıyor diyeceğimiz karakterlerden biri de Yaman Koper. Zamanının çok ötesinde olan tarzı çok beğenilmişti. Farklı tarzıyla öne çıkan Yaman, kat kat giyinmeyi çok iyi başarıyordu.

5. Ufak Tefek Cinayetler - Kerim Adil Sağlam

Ufak Tefek Cinayetler izleyen için bir ikondur Kerim Adil Sağlam. Farklı tarzına izlerken hayran olduğumuz Kerim Adil Sağlam'ın yelekli yaptığı kombinler çok başkaydı. Aksesuarlarla tamamladığı kombinleri çok güzel değil miydi?

6. Çukur - Yamaç Koçovalı

Çukur'un dahi çocuğu Yamaç her şeyin ötesinde bir tarz öncüsüydü bizce. Yeri geldiğinde giydiği takım elbiseler ya da genelde giydiği spor kombinlerle o bu listeye girmeyi en çok hak edenlerden biri!

7. Masumiyet - İlker Ilgaz

İlker Ilgaz televizyon tarihinin en iyi giyinen karakterlerinden biri. Kendine has tarzı ile herkesin hayran olduğu biriydi o. Spor tarzı en iyi yansıtan karakterlerden olan İlker'in tişört üstü gömlekleri ona çok yakışıyordu.

8. Karadayı - Mahir Kara

Karadayı dizisinin Mahir'i de takım elbiseleriyle tanıdığımız biri. Ama sıradan bir takım elbiseyi bile en iyi şekilde taşıyordu. Genelde yelekle tercih ettiği takım elbiseler onun tarzına tarz katıyordu bizce!

9. Behzat Ç - Behzat

Bezhat amirimi bu listeye almasak olmazdı. Onun kendine has tarzına bayılmayan var mı ya? Deri ceketiyle giydiği gömlekleri ve o hiç çıkarmadığı gözlükleri ile Behzat amir tarzı ile dizi tarihine damga vurmayı başardı.

10. Hayat Şarkısı - Kerim Cevher

Karakterine zaten bayıldığımız Kerim Cevher'in tarzı çok iyiydi bizce. Uzun ceketleri, kazakları ve atkıları ile tamamladığı kombinlerini herkes çok beğenirdi.