Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Biz fitnelere, fitnecilere kulak vermeyeceğiz. Aklımızı fitnecilere kiraya vermeyeceğiz. Bugüne kadar yaşadığımızı yaşadık, yaşayacağız, anlayacağız. Birbirimizi severek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Yerlikaya, AK Parti Karaman teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarlarının şimdiye kadar Türkiye'nin kronikleşmiş tüm sorunlarını çözdüğünü söyledi.

Zor bir süreç ve dönemden geçtiklerini aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Biz Türkiye'mizin her tarafına gidip geliyoruz. AK Partimizin hizmetlerini yerinde inceleme, yerinde çalışma imkanları da buluyoruz. Ankara’da değiliz. Seçim sonuna kadar da Ankara’ya gitmeyeceğiz. Çalışacağız, mücadele edeceğiz. Kapı kapı gezeceğiz ve hak davamızda, 31 Mart'ta bu güzel onurlu mücadelede en başarılısı biz olacağız."

Yerlikaya, Türkiye'nin kendisine yeten, kendisi üreten, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke haline geleceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hepimiz Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz, arkasındayız, omuz omuza mücadele etmekten asla kaçınmıyoruz. Bizler bu mücadelede omuz vermekten de şeref duyuyoruz. 15 Temmuz gibi hain darbe girişiminde de Cumhurbaşkanımıza omuz vermekten, yanında durmaktan da şeref duyan bir bireyim. El birliğiyle ülkemizin çıkışına hiç kimse engel olamayacak.”