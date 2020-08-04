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Birbirinden pratik ev yapımı göz altı kapatıcısı tarifleri! Kozmetiğe para vermeyin!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınların korkulu rüyası olan göz altı morlukları, alt göz kapaklarımızda koyu halkalar şeklinde ortaya çıkan bir durumdur. Çoğu zaman göz altı torbaları da eşlik eder ve bu durum kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine yol açar. Yorgunluk, uykusuzluk, yaş, güneşe aşırı maruziyet ve genetik gibi sebeplerle karşımıza çıkabilir.

Birbirinden pratik ev yapımı göz altı kapatıcısı tarifleri! Kozmetiğe para vermeyin!

Oldukça hassas olan göz bölgesine dışarıdan alacağınız kimyasallar yerine doğal malzemelerle kendi yaptığınız kapatıcınızı kullanmak istemez misiniz? İşte doğal kapatıcı tariflerimiz...

MADEN SUYU VE BAL MUMLU TARİF

Malzemeler:

  • Maden suyu,

  • Bal mumu,

  • Gıda boyası,

  • Allantoin (aktarlardan bulabilirsiniz),

  • Zeytinyağı.

Hazırlanışı:

Kaynattığınız 50 gram maden suyunun içerisine bir yemek kaşığı allantoin ilave edin. Erittiğiniz bal mumunu içerisine ekleyin ve karıştırın. İstediğiniz renkte gıda boyasını ekledikten sonra son olarak bir miktar zeytinyağı ekleyip karıştırın. Oluşturduğunuz karışımı kapalı bir kaba koyup muhafaza edebilirsiniz.

KAKAO TOZU VE TARÇINLI TARİF

Malzemeler:

  • 4 tatlı kaşığı kakao tozu,

  • 10 damla E vitamini (eczanelerden alabilirsiniz),

  • 1 tatlı kaşığı tarçın,

  • Çeyrek su bardağı ararot unu veya mısır nişastası,

  • Çeyrek su bardağı Hindistan cevizi veya zencefil.

Hazırlanışı:

Malzemeleri cam bir kasede, öncelikle ararot ununu ekleyerek pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar karıştırın. Aradığınız rengi buluncaya kadar karıştırıp sonra da cilt üzerinde testler yapın. Rengi koyulaştırmak isterseniz tarçın ve kakao, rengi açmak isterseniz de ararot unundan biraz daha ilave edebilirsiniz. Renk istediğiniz hale gelince ağzı kapalı bir kaba alabilirsiniz. Kapatıcınız kullanıma hazır.

YEŞİL KİL VE MISIR NİŞASTALI TARİF

Malzemeler:

  • Mısır nişastası,

  • Zeytinyağı, badem yağı ya da jojoba yağı,

  • Nemlendirici losyon,

  • Yeşil kil,

  • Kakao tozu.

Hazırlanışı:

1 ölçü yeşil kil, 1 ölçü kakao tozu, 2 ölçü mısır nişastasını ekleyip karıştırın. Aradığınız rengi bulduktan sonra seçtiğiniz yağlardan yavaş yavaş ekleyin. Karışımı pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın. Karışımı ağzı kapalı cam bir kavanozda ve serin bir yerde muhafaza edin. Kapatıcınız kullanıma hazır.

PUDRA VE GÜNEŞ KREMLİ TARİF

Malzemeler:

  • Mısır nişastası ya da pudra,

  • Kullandığınız bir nemlendirici,

  • Güneş kremi,

  • Sıcak su.

Hazırlanışı:

Bir miktar nemlendirici ve güneş kremini bir kaba koyup karıştırın. Ayrı bir kapta 1 kaşık kahve ve 1 kaşık sıcak suyu karıştırın. Kahvenin kıvamının pürüzsüz olması gerekiyor. Çok sulu olmamasına dikkat edin. Krem kıvamında olması gerekiyor. Kahve pürüzsüz hale geldikten sonra daha önce hazırladığınız nemlendirici karışımın içine yavaş yavaş ekleyin. Kendi ten renginizi bulana kadar bileğinizin iç kısmında denemeler yapın. İstediğiniz rengi bulduktan sonra mısır nişastasını ekleyin. Mısır nişastası kapatıcınızın daha mat durmasını sağlayacaktır. Pürüzsüz bir karışım haline gelene kadar karıştırın. Kapalı bir kapta saklayabilirsiniz.

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