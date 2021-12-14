Birbirinden pratik yöntemlerle, fayans aralarını temizlemek düşündüğünüzden çok daha kolay!

Zaman zaman ev temizliğinde zorlayıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kullanıldıkça sararan ve temiz görünümünü yitiren fayans araları, bu zorlayıcı noktaların başında geliyor. Oldukça basit birkaç temizlik yöntemini kullanarak evinizdeki fayans aralarının ışıldamasını sağlayabilirsiniz. Üstelik temizlik malzemelerine para harcayarak değil, mutfağınızda bulunan doğal malzemeleri kullanarak! Sizler için hazırladığımız, evinizi pırıl pırıl yapacak temizlik tüyolarına birlikte göz atalım!

SİRKE VE TUZUN GÜCÜ

Bir kabın içinde 2 su bardağı elma sirkesi ve 1 fincan tuzu karıştırın.

Erimiş karışımı derzlere döküp 5 dakika kadar bekleyin.

Ardından eski bir diş fırçasıyla fayans aralarını ovalayın ve bez yardımıyla durulayın.

KARBONAT, BEYAZ SİRKE VE LİMON SUYU ETKİSİ

Yarım fincan karbonat, bir fincanın 1/3'ü kadar limon suyu ve çeyrek fincan beyaz sirkeyi bir miktar suyla karıştırın.

Sprey şişesine koyarak veya eski bir diş fırçası kullanarak bu karışımı fayans aralarına yedirin.

5 dakika bekledikten sonra sert bir bez ya da diş fırçasıyla ovalayın.

Ardından normal bir bezle temizleyerek parlayan fayanslarınızın keyfini çıkarın.

DİŞ MACUNU MUCİZESİ

Ağız bakımında kullandığınız diş macununun fayans temizliğinde yardımcınız olabileceğini hiç düşündünüz mü? Diş macununda bulunan etken maddelerin derzlerde yer alan lekeleri kısa sürede çıkardığını görebilirsiniz. Bunun için yalnızca bir miktar diş macununa ve eski bir fırçaya ihtiyacınız var.

Lekelerin üzerine sıktığınız diş macununu 15 dakika kadar bekletin.

Ardından eski bir diş fırçasıyla bu bölgeleri güzelce fırçalayın.

ÇAMAŞIR SUYU VE KARBONAT KARIŞIMI

Her temizliğin baş tacı çamaşır suyunu derz aralarını temizlemek için kullanabilir, daha etkili bir sonuç için karbonatla karıştırabilirsiniz.