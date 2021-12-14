Birbirinden pratik yöntemlerle, fayans aralarını temizlemek düşündüğünüzden çok daha kolay!

Zaman zaman ev temizliğinde zorlayıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kullanıldıkça sararan ve temiz görünümünü yitiren fayans araları, bu zorlayıcı noktaların başında geliyor. Oldukça basit birkaç temizlik yöntemini kullanarak evinizdeki fayans aralarının ışıldamasını sağlayabilirsiniz. Üstelik temizlik malzemelerine para harcayarak değil, mutfağınızda bulunan doğal malzemeleri kullanarak! Sizler için hazırladığımız, evinizi pırıl pırıl yapacak temizlik tüyolarına birlikte göz atalım!
Bir kabın içinde 2 su bardağı elma sirkesi ve 1 fincan tuzu karıştırın.
Erimiş karışımı derzlere döküp 5 dakika kadar bekleyin.
Yarım fincan karbonat, bir fincanın 1/3'ü kadar limon suyu ve çeyrek fincan beyaz sirkeyi bir miktar suyla karıştırın.
Sprey şişesine koyarak veya eski bir diş fırçası kullanarak bu karışımı fayans aralarına yedirin.
5 dakika bekledikten sonra sert bir bez ya da diş fırçasıyla ovalayın.
Ağız bakımında kullandığınız diş macununun fayans temizliğinde yardımcınız olabileceğini hiç düşündünüz mü? Diş macununda bulunan etken maddelerin derzlerde yer alan lekeleri kısa sürede çıkardığını görebilirsiniz. Bunun için yalnızca bir miktar diş macununa ve eski bir fırçaya ihtiyacınız var.
Lekelerin üzerine sıktığınız diş macununu 15 dakika kadar bekletin.
Her temizliğin baş tacı çamaşır suyunu derz aralarını temizlemek için kullanabilir, daha etkili bir sonuç için karbonatla karıştırabilirsiniz.
Bir kaba döktüğünüz çamaşır suyuna bir miktar karbonat ekleyerek macun kıvamına gelene kadar karıştırın.
Daha sonra eski bir diş fırçası ya da sünger kullanarak bu karışımı fayans aralarına yedirin.
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