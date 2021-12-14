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Birbirinden pratik yöntemlerle, fayans aralarını temizlemek düşündüğünüzden çok daha kolay!

14.12.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fayans aralarını temizlemek sizi fazlasıyla zorlayabilir. Neyse ki, bu bölgeleri temizlemek için mutfağınızdaki malzemeleri kullanabileceğiniz birçok yöntem bulunuyor. Bu pratik yöntemleri deneyerek evinizi dip köşe temizleyebilir, fayans temizliğini kâbusunuz olmaktan çıkarabilirsiniz. İşte karşınızda fayans aralarını temizlemenizi kolaylaştıracak ipuçları!

Birbirinden pratik yöntemlerle, fayans aralarını temizlemek düşündüğünüzden çok daha kolay!

Zaman zaman ev temizliğinde zorlayıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kullanıldıkça sararan ve temiz görünümünü yitiren fayans araları, bu zorlayıcı noktaların başında geliyor. Oldukça basit birkaç temizlik yöntemini kullanarak evinizdeki fayans aralarının ışıldamasını sağlayabilirsiniz. Üstelik temizlik malzemelerine para harcayarak değil, mutfağınızda bulunan doğal malzemeleri kullanarak! Sizler için hazırladığımız, evinizi pırıl pırıl yapacak temizlik tüyolarına birlikte göz atalım!

SİRKE VE TUZUN GÜCÜ

  • Bir kabın içinde 2 su bardağı elma sirkesi ve 1 fincan tuzu karıştırın.

  • Erimiş karışımı derzlere döküp 5 dakika kadar bekleyin.

  • Ardından eski bir diş fırçasıyla fayans aralarını ovalayın ve bez yardımıyla durulayın.
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KARBONAT, BEYAZ SİRKE VE LİMON SUYU ETKİSİ

  • Yarım fincan karbonat, bir fincanın 1/3'ü kadar limon suyu ve çeyrek fincan beyaz sirkeyi bir miktar suyla karıştırın.

  • Sprey şişesine koyarak veya eski bir diş fırçası kullanarak bu karışımı fayans aralarına yedirin.

  • 5 dakika bekledikten sonra sert bir bez ya da diş fırçasıyla ovalayın.

  • Ardından normal bir bezle temizleyerek parlayan fayanslarınızın keyfini çıkarın.

DİŞ MACUNU MUCİZESİ

Ağız bakımında kullandığınız diş macununun fayans temizliğinde yardımcınız olabileceğini hiç düşündünüz mü? Diş macununda bulunan etken maddelerin derzlerde yer alan lekeleri kısa sürede çıkardığını görebilirsiniz. Bunun için yalnızca bir miktar diş macununa ve eski bir fırçaya ihtiyacınız var.

  • Lekelerin üzerine sıktığınız diş macununu 15 dakika kadar bekletin.

  • Ardından eski bir diş fırçasıyla bu bölgeleri güzelce fırçalayın.

ÇAMAŞIR SUYU VE KARBONAT KARIŞIMI

Her temizliğin baş tacı çamaşır suyunu derz aralarını temizlemek için kullanabilir, daha etkili bir sonuç için karbonatla karıştırabilirsiniz.

  • Bir kaba döktüğünüz çamaşır suyuna bir miktar karbonat ekleyerek macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

  • Daha sonra eski bir diş fırçası ya da sünger kullanarak bu karışımı fayans aralarına yedirin.

  • Duruladığınız zaman fayans aralarının temizlendiğini göreceksiniz.
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