Birçok ilde sağanak etkili oldu! İstanbul istikameti trafiğe kapandı

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, hayatı felç etti. Yağmur sebebiyle yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu. Seyir halindeki bazı motosiklet sürücüleri de üst geçitlerin altında yağmurun dinmesini bekledi. Bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.

MISIR ÇARŞISI'NI SU BASTI

Bir anda bastıran yağmur Eminönü’nde su baskınlarına neden oldu. Tarihi Mısır Çarşısı’nı su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da başlayan şiddetli yağmur Üsküdar'da da etkili oldu. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Kısıklı Caddesi'nde su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sarıyer Ayaza Cendere Caddesi göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

D-100 Karayolu Dilovası Batı kavşağı mevkisinde yolun sularla kaplanması nedeniyle, İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, suyla kaplanan köprünün altında çalışma yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar ara yollara yönlendirildi.

Yalova’da gece geç vakitlerde başlayan kuvvetli sağanak yağış sonrasında cadde ve sokaklar sular altında kaldı. İşyerlerini su basan esnaflar caddelere araçların girmemesi için çaba sarf etti.