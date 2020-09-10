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Birçok oyun indirime girecek! Merakla beklenen tarih açıklandı...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.09.2020 09:26 | Son Güncelleme

Steam tarafından 16 ile 22 Haziran arası gerçekleştirilen yaz festivalinin ardından Steam Sonbahar Oyun Festivali de oldukça yaklaştı. Oyuncuların heyecanla beklediği Steam Oyun Festivali 7 ve 13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Oyun sektörünün ünlü ismi Geoff Keighley'nin açıklaması ile ortaya çıkan bu tarih oyunseverleri heyecanlandırdı.

Birçok oyun indirime girecek! Merakla beklenen tarih açıklandı...

Gamescom ve The Game Awards gibi etkinliklerin yapımcısı olan Geoff Keighley, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar ile Steam'in sonbaharda bir oyun festivali etkinliği daha düzenleyeceğini belirtti. Dünyanın en popüler bilgisayar oyunu platformu olan Steam'in belli aralıklarla gerçekleştirdiği Steam Oyun Festivali etkinlikleri; çeşitli oyun demolarının yayınlandığı, oyun geliştiricilerinin yaptığı açıklamaların ekrana geldiği bir etkinlik olarak oyunseverlerin merakını uyandırıyor.

DETAYLAR HENÜZ PAYLAŞILMADI

16 ile 22 Haziran tarihleri arasında da düzenlenen Steam Oyun Festivali etkinliği oldukça etkileyici bulunmuştu. Etkinlik kapsamında bulunan 900 oyun demosu oyuncuları oldukça memnun etmiş ve pek çok yeniliğin tanıtımı yapılmıştı. Ekim ayında yapılacak olan etkinlik ile ilgili; Steam'in de sahibi olan Valve'dan henüz bir açıklama gelmiş değil. Dolayısıyla izleyicilere neler sunulacağı bilinmeyen festival, yine de oyunseverleri oldukça heyecanlandırıyor. Ekim ayının ikinci haftası boyunca oyuncuların en önemli gündemlerinden biri olacak Steam Oyun Festivali'nin detayları hakkındaki açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.

STEAM İNDİRİMLERİ BEKLENİYOR

Bilindiği gibi, Playstation Store, Epic Store, Steam ve bunun gibi oyun mağazaları; oyunları daha bütçe dostu maliyetler ile satın alabilmek isteyen kullanıcılar için indirim fırsatları, kampanyalar ve çeşitli etkinlikler düzenliyor. Belirli aralıklarla düzenlenen bu indirim etkinlikleri, oyunseverlerin en çok beklediği tarihler arasında oluyor. Steam de pek çok rakibi olan diğer platformlar gibi, belli dönemlerde düzenlediği etkinliklerle oyun satışlarındaki fiyat etiketlerine çeşitli oranlarda indirim uyguluyor. Bilindik indirim dönemlerinin yanı sıra oyun festivalleri kapsamında da çeşitli kampanyalar yapan Steam, Sonbahar Oyun Festivali sırasında da oyunculara daha uygun fiyatlara oyun oynayabilme imkanı sağlıyor. 7 Ekim tarihinde başlayıp 13 Ekim tarihinde sona erecek olan Steam Sonbahar Oyun Festivali oyun severler tarafından; gösterilecek demolar, yapılacak açıklamalar ve tanıtılacak yeniliklerin yanı sıra oldukça yüksek oranlara varabilen bu indirimler sebebi ile de sabırsızlık içerisinde bekleniyor.

STEAM OYUN FESTİVALİ NEDİR?

Belirli zaman aralıkları ile Steam tarafından düzenlenen Steam Oyun Festivali, oyuncuların oldukça dikkatini çeken etkinliklerden biri. Yeni oyunlara dair demo ve videoların gösterildiği etkinlikte, oyun ya da teknoloji geliştiricileri tarafından yapılan açıklamalar ve önümüzdeki günlerde oyunseverlerle buluşturulması düşünülen çeşitli yenilikler de kamuoyuna gösterilebiliyor. Bunlara ek olarak oyunseverlerin çok sevdiği indirim dönemleri arasında da olan Steam Oyun Festivali etkinlikleri, oyuncuların daha bütçe dostu fiyatlar ile oyunlara sahip olabilmesine yardımcı oluyor.

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