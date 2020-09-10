Birçok oyun indirime girecek! Merakla beklenen tarih açıklandı...

Gamescom ve The Game Awards gibi etkinliklerin yapımcısı olan Geoff Keighley, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar ile Steam'in sonbaharda bir oyun festivali etkinliği daha düzenleyeceğini belirtti. Dünyanın en popüler bilgisayar oyunu platformu olan Steam'in belli aralıklarla gerçekleştirdiği Steam Oyun Festivali etkinlikleri; çeşitli oyun demolarının yayınlandığı, oyun geliştiricilerinin yaptığı açıklamaların ekrana geldiği bir etkinlik olarak oyunseverlerin merakını uyandırıyor.

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16 ile 22 Haziran tarihleri arasında da düzenlenen Steam Oyun Festivali etkinliği oldukça etkileyici bulunmuştu. Etkinlik kapsamında bulunan 900 oyun demosu oyuncuları oldukça memnun etmiş ve pek çok yeniliğin tanıtımı yapılmıştı. Ekim ayında yapılacak olan etkinlik ile ilgili; Steam'in de sahibi olan Valve'dan henüz bir açıklama gelmiş değil. Dolayısıyla izleyicilere neler sunulacağı bilinmeyen festival, yine de oyunseverleri oldukça heyecanlandırıyor. Ekim ayının ikinci haftası boyunca oyuncuların en önemli gündemlerinden biri olacak Steam Oyun Festivali'nin detayları hakkındaki açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.