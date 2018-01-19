Birçok şeyi yanlış biliyormuşuz! İşte sizi şaşırtacak gerçekler...

Çocukluğumuzda televizyon izlemenin gözlerimiz için zararlı olduğunu, zayıf aydınlatılmış bir odada kitap okumamız gerektiği söylendi. Ancak bunlar ne kadar doğru? İşte sizi şaşırtacak gerçekler...

Aslında, sağlıklı bir gebelik 9 - 9.5 aya kadar sürebilir.

Vitamin takviyeleri sizi daha sağlıklı yapmaz. Vitamin takviyeleri işe yaramayabilir, hatta sağlığınıza zararlı olabilir. 20 yılıık bir araştırma projesi sürekli vitamin takviyesi alan kişilerin kanser olma şansının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Zayıf aydınlatılmış bir odada kitap okumak gözlerinizi kötüleştiremez. Televizyon seyretmek gibi, loş ışıklı bir odada okumak, görme oranının bozulmasına yol açmaz. Gözleriniz yorulabilir ama uzun vadede görme ile ilgili ciddi sorunlara yol açmaz.

Çok fazla su içerseniz cildiniz pürüzsüz olmaz. Elbette, yeterince su içmelisiniz, ancak su akne için bir tedavi yöntemi değildir. İyi nemlendirilmiş cilt daha hızlı bir şekilde yenilenir, ancak fazladan bir bardak su içerek akne miktarını azaltabileceğini ummamalısınız.

Gece atıştırmalıkları size kilo yapmaz. Geceleri atıştırmak obezite ile ilişkilidir, ancak sebepleri bunlar değildir. Bizi gün içinde veya akşam yemekte tüketilen aperatiflerden daha fazla yağlandırmazlar. Fiziksel aktivite eksikliği kiloya daha çok neden olur.

Diş çıkarma ateşe neden olmaz. Birçok ebeveyn çocuğunun ateşlenmesini diş çıkartmasına bağlıyor. Evet, diş çıkarma (özellikle ilk diş çıkarken) küçük bir ateşe neden olabilir. Ancak bir bebekte yüksek ateş varsa, bir hastalık semptomu olabilir.

Televizyonu yakın mesafeden izlerseniz, gözlerinize zarar vermez. Yetişkinlerin aksine, çocuklar yakın mesafeden odaklanmakta zorlanmıyorlar. Belki de bu yüzden çocuklar çizgi filmleri yakından izliyor.

Birçok kişi hasta olduklarında asla dondurma yemiyor. Ancak dondurma yemeniz hastalığınızı daha da ilerletmez. Hastalandığınız zaman da dondurma yiyebilirsiniz.

Ayak tırnağı mantarı tedavi edilemez. Evet, tırnak mantarını tedavi etmek zor olabilir, ancak tedavi edilemez diye bir şey yok. Tek yapmanız gereken, mantardan kurtulmak için antifungal ilaçların kullanılmasıdır. Yardımcı olabilecek ev ilaçları da vardır. Bir miktar sirkeyi suya karıştırıp, mantardan etkilenen ayağınızı 20 dakika bekletin. Ve her gün bu işlemi tekrarlayın. Doğal yolların çok etkili olmadığını görürseniz, mutlaka doktora görünün.

Ayakları yorganın dışına çıkarmak uykuya daha iyi geçmeyi sağlıyor. Bilimsel çalışmaya göre, ayaklarınızı yorganın ya da battaniyenin dışına çıkarmak işe yarıyor. Aslında bunun basit bir açıklaması var. Bunun sebebi, vücudunuzun temel sıcaklığı. Vücudunuz sıcakken, bilinciniz daha da açık oluyor; soğukken uyumaya daha müsait oluyor.

Uyuyabilmek için vücut seviyenizi düşürmeniz gerekiyor. Çalışmalara göre ayaklarınız, soğutma için muhteşem bir nokta; çünkü vücudunuzun bu bölgesinde kıl oranınız çok düşük ve damar yapısıyla vücut ısı ayarınızı gerçekleştirmenizde yardımcı oluyor. Bu sebeple bir dahaki sefere uykusuz kaldığınızda ayaklarınızı battaniyeden veya yorgandan çıkarmayı deneyin.

Bu gerçeklerden hangisini sizi en çok şaşırttı?