Birdenbire çürümeye başladı! Doğumdan sonra olanlar şaşkınlık yarattı

38 yaşındaki Jennifer French, yıllarca acı veren semptomlardan mustarip olduktan sonra, ikizleri Rupert ve Molly'yi doğurduktan sonra karaciğerinde her an ölmesine neden olacak bir hastalığı olduğunu öğrendi.

Beş çocuk annesi ilk kez Mart 2017'de cildinin siyaha döndüğünü fark etti ve soğuk havalara tepki olarak ortaya çıkan ciltte küçük, kaşıntılı bir şişlik olan soğuk yaralanması yaşamaya başladı. En ufak esinti bile işkence gibi acı çekmesine neden oldu. Bir dönem yürüyemedi. Bu süreçte doktorlar kadının hastalığının nedenini araştırdı. Yıllar içinde talihsiz kadının sağlığı bozulmaya devam etti.

İKİZLERİN DOĞUMU HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Doğumdan sonra doktorlar kadının karaciğerinde iki kan pıhtısı keşfetti. Biri daha yeni, diğeri yıllardır oradaydı. Kan damarlarının daraldığı ve tıkandığı bir karaciğer rahatsızlığı olan Budd-Chiari sendromu (BCS) teşhisi kondu.

French'in karaciğerine kan akışına yardımcı olması için bir stent takıldı ve sonunda çocuklarıyla vakit geçirebiliyor, şimdi ağrısız yaşıyor. French, “Tuhaf bir şekilde, ikizlerimin olması hayatımı kurtardı” diyor.

“Yıllarca acı çektim” diyen kadın vücudunda yaşanan çürümelerin karaciğerinden kaynaklı olduğunu ikizlerin doğumundan sonra öğrendi.



