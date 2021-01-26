HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Birdwatch: Twitter'ın gerçek dışı ve yanıltıcı içerikle mücadele amacıyla başlattığı pilot uygulama

Birdwatch: Twitter'ın gerçek dışı ve yanıltıcı içerikle mücadele amacıyla başlattığı pilot uygulama

26.01.2021 13:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Birdwatch: Twitter'ın gerçek dışı ve yanıltıcı içerikle mücadele amacıyla başlattığı pilot uygulama

Twitter, gerçek dışı ve yanıltıcı içerikle mücadele amacıyla Birdwatch adlı bir pilot uygulama başlattı. ABD'de 1000 kadar kişiyle başlatılan pilot uygulama, kullanıcılara yanlış olduğunu düşündükleri paylaşımlarla ilgili ek bilgi ve belge sunma imkanı verecek.

Twitter, gerçek dışı ve yanıltıcı içerikle mücadele amacıyla Birdwatch adlı bir pilot uygulama başlattı.

ABD'de 1000 kadar kişiyle başlatılan pilot uygulama, kullanıcılara yanlış olduğunu düşündükleri paylaşımlarla ilgili ek bilgi ve belge sunma imkanı verecek.

Bu içerik Twitter yerine şirkete ait Birdwatch adlı sitede görülecek. Birdwatch teyit sitesi işlevi görecek. Sitede kullanıcılar içeriğe puan da verebilecek.

Twitter Ürün Başkan Yardımcısı Keith Coleman, Birdwatch'a gönderilen tüm verilerin herkese açık olacağını ve TSV dosyası olarak indirilebileceğini belirtti.

Coleman'a göre kullanıcılar arasında geniş bir konsensus oluşması durumunda bu bilgiler Twitter'daki mesajların kendilerinde de görülebilecek.

'Topluluk odaklı yaklaşım'

Keith Coleman, "topluluk odaklı" bu yaklaşımla yanıltıcı bilgilerin yayılmasının daha hızlı engellenebileceğine inandığını söyledi.

Uygulamaya katılmak isteyenlerden teyit edilmiş bir telefon numarası ve e-posta adresi vermeleri isteniyor. Ayrıca bu kişilerin geçmişte Twitter kurallarını ihlal etmemiş olması şartı aranıyor.

Twitter halihazırda bazı yanlış ya da yanıltıcı içerikleri işaretliyor. Şirket eski ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle seçimlere hile karıştırıldığına ilişkin asılsız iddialarına uyarı koymuştu.

Twitter ayrıca bazı tweet'leri kaldırabiliyor ve bazı durumlarda hesapları askıya alabiliyor.

Şirket 6 Ocak'ta Kongre baskınından sonra Trump'a yasak getirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi
Yangına müdahale etmeye giden itfaiye erinin başına klima düştüYangına müdahale etmeye giden itfaiye erinin başına klima düştü
79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk oldu

Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk oldu

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Suudi Arabistan'da şiddetli patlama

Suudi Arabistan'da şiddetli patlama

Bir şehir efsanesinin sonu: Parayla saadet oluyormuş!

Bir şehir efsanesinin sonu: Parayla saadet oluyormuş!

ABD’de yangına müdahale etmeye giden itfaiye erinin başına klima düştü

Yangına müdahale etmeye giden itfaiye erinin başına klima düştü

Rusya’da petrol rafinerisinde yangın

Rusya’da petrol rafinerisinde yangın

Fransa'da 2 milyona yakın ördek kuş gribi nedeniyle itlaf edildi

2 milyona yakın ördek kuş gribi nedeniyle itlaf edildi

ABD Başkanı Biden'dan 20 dolar banknotlarına 'kölelik' ayarı!

Biden'dan 20 dolar banknotlarına 'kölelik' ayarı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.