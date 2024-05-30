Biri 14, biri 15 yaşında! Bir il bu düğünü konuşuyor: Babalarının açıklamaları ağızları açık bıraktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde damatlık ve gelinlik giydirilen 14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğa sokakta düğün yapıldığı ihbarı üzerine polis baskın yaptı, tören sonlandırıldı. Düğün yapmadıklarını, söz kestiklerini söyleyen çocukların babaları M.S. ve H.F. hakkında adli işlem başlatıldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki iki çocuğa sokakta düğün yapıldığı ihbarını aldı. Baskın düzenleyen ekipler, gelinlik giydirilen kız çocuğu E.F. (14) ve damatlık giydirilen S.S. (15) için düğün yapıldığını gördü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Düğün sonlandırılırken, çocukların babaları M.S. ve H.F. ifadeleri için emniyete götürüldü. Çocukların babaları ifadelerinde söz kestiklerini düğün yapmadıklarını söyledi. M.S. ve H.F. hakkında, 'Aile yükümlülüğünü ihlal' suçlamasıyla adli soruşturma başlatılıp, serbest bırakıldı. (DHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





