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  4. Biri 14, biri 15 yaşında! Bir il bu düğünü konuşuyor: Babalarının açıklamaları ağızları açık bıraktı

Biri 14, biri 15 yaşında! Bir il bu düğünü konuşuyor: Babalarının açıklamaları ağızları açık bıraktı

30.05.2024 15:46
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Dün akşam Kocaeli'de gerçekleştirilmek istenen bir düğün duyanların ağzını açık bıraktı. Biri 14 biri 15 yaşındaki çocuklar, gelinlik ve damatlık giydirilerek evlendirilmek istendi. Sokaktaki akılalmaz görüntüyü görenler hemen ekiplere haber verdi. Polisin gelmesiyle düğün töreni sonlandırıldı. Çocukların aileleri hakkında soruşturma başlatılırken iki babanın yaptığı savunma pes dedirtti.

Biri 14, biri 15 yaşında! Bir il bu düğünü konuşuyor: Babalarının açıklamaları ağızları açık bıraktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde damatlık ve gelinlik giydirilen 14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğa sokakta düğün yapıldığı ihbarı üzerine polis baskın yaptı, tören sonlandırıldı. Düğün yapmadıklarını, söz kestiklerini söyleyen çocukların babaları M.S. ve H.F. hakkında adli işlem başlatıldı.

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EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki iki çocuğa sokakta düğün yapıldığı ihbarını aldı. Baskın düzenleyen ekipler, gelinlik giydirilen kız çocuğu E.F. (14) ve damatlık giydirilen S.S. (15) için düğün yapıldığını gördü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Düğün sonlandırılırken, çocukların babaları M.S. ve H.F. ifadeleri için emniyete götürüldü. Çocukların babaları ifadelerinde söz kestiklerini düğün yapmadıklarını söyledi. M.S. ve H.F. hakkında, 'Aile yükümlülüğünü ihlal' suçlamasıyla adli soruşturma başlatılıp, serbest bırakıldı. (DHA)
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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gelin damat çocuk
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