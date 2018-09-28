Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında Kübra A. (31) ve Nesrin T.'nin (66) uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, uyuşturucunun Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir işyerinde saklandığını tespit etti.
Yapılan teknik ve fizik takip sonrası sabah saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kanepe içine gizlenen bez çuval içerisinde 978 gram esrar ele geçirdi. Kübra A. ve Nesrin T. gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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