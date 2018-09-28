HABER

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 16:11 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 975 gram esrar ele geçirildi, Kübra A. (31) ve Nesrin T.'nin (66) gözaltına alındı.

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında Kübra A. (31) ve Nesrin T.'nin (66) uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, uyuşturucunun Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir işyerinde saklandığını tespit etti.

Yapılan teknik ve fizik takip sonrası sabah saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kanepe içine gizlenen bez çuval içerisinde 978 gram esrar ele geçirdi. Kübra A. ve Nesrin T. gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

PARTNERInstagram güncellendi! Neler değişti?Instagram güncellendi! Neler değişti?
Mecidiyeköy'deki kaza anı halk otobüsünün kamerasına yansıdıMecidiyeköy'deki kaza anı halk otobüsünün kamerasına yansıdı
İnternetten satışta 'kapora' dolandırıcılığına 7 gözaltıİnternetten satışta 'kapora' dolandırıcılığına 7 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sapığı kısa pantolonu yakalattı!

Sapığı kısa pantolonu yakalattı!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Acı ölüm! Kahroldular

Acı ölüm! Kahroldular

Pansiyonda iğrenç olay!

Pansiyonda iğrenç olay!

Binlerce yıllık kitabenin sırrı ortaya çıktı!

Binlerce yıllık kitabenin sırrı ortaya çıktı!

MHP'li isim şehit babasını hastanelik etti iddiası için açıklama

MHP'li isim şehit babasını hastanelik etti iddiası için açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.