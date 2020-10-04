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  4. Biri bekledi, diğerleri bir dakikada 100 bin liralık soygun yaptı

Biri bekledi, diğerleri bir dakikada 100 bin liralık soygun yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 09:11 | Son Güncelleme

Bursa’da bir cep telefonu mağazasının camını kırarak yaklaşık 100 bin liralık cep telefonu ve tablet çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi.

Bursa’da bir cep telefonu mağazasının camını kırarak yaklaşık 100 bin liralık cep telefonu ve tablet çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonu dükkanının önüne otomobille yanaşan 4 kişi, yanlarında getirdikleri taşlarla iş yerinin camını kırdı.
Şüphelilerden biri otomobilde beklerken diğer 3 kişi dükkana girerek yaklaşık 100 bin TL değerinde cep telefonu ve tableti çaldı. Hırsızlık olayının ardından otomobile binen şüpheliler bölgeden uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarını inceledi.
Otomobille geldikleri iş yerinden yaklaşık 1 dakikada hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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