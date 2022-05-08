BİRİCİK ANNELERİMİZİN GÜNÜ! 8 Mayıs duygusal, coşkulu ve anlamlı Anneler Günü mesajları...

Sabahın erken saatlerinden itibaren Anneler Günü'ne özel mesajlar ve sözler araştırılıyor. Annesinin yüzünü güldürmek isteyen minikler bu özel gün için hummalı bir çalışma içine girdi. Annelerimiz için en değerli hediye yavruları, çocukları olsa da onları bu özel günde tebessüm ettirecek mesajları ve sözleri sizler için bir araya getirdik. İşte 8 Mayıs Anneler Günü mesajları...

Anneciğim seni ben çiçeklerden yemişten ve klasik dörtlüklerde anlatıldığından daha çok fazla severim, seni çook severim…

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine… Anneler günün kutlu olsun…

Sevgili anneciğim, bir gün umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur… Anneler günün kutlu olsun.

Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım seni seviyorum annem anneler günü kutlu olsun annem.

Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum annem…

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük sansım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.

"Yaşamdaki güzel şeylerin çoğu ikişer, üçer, düzinelerle ve yüzlercedir. Sayısız yıldız, gül, kardeş, hala ve kuzen vardır; ama anne tektir." (Kate Douglas Wiggin)

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum anne.

"Önemli olan her şey için güvendikleri kişi annedir, o gıdadır, yataktır ve soğuk gecelerdeki ek battaniyedir."

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor Anneler günü kutlu olsun canım annem...