BİRİCİK ANNELERİMİZİN GÜNÜ! 8 Mayıs duygusal, coşkulu ve anlamlı Anneler Günü mesajları...

Sabahın erken saatlerinden itibaren Anneler Günü'ne özel mesajlar ve sözler araştırılıyor. Annesinin yüzünü güldürmek isteyen minikler bu özel gün için hummalı bir çalışma içine girdi. Annelerimiz için en değerli hediye yavruları, çocukları olsa da onları bu özel günde tebessüm ettirecek mesajları ve sözleri sizler için bir araya getirdik. İşte 8 Mayıs Anneler Günü mesajları...
Sevgili anneciğim, bir gün umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur… Anneler günün kutlu olsun.
Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine… Anneler günün kutlu olsun…
Anneciğim seni ben çiçeklerden yemişten ve klasik dörtlüklerde anlatıldığından daha çok fazla severim, seni çook severim…
Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım seni seviyorum annem anneler günü kutlu olsun annem.
Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum annem…
Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük sansım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.
"Yaşamdaki güzel şeylerin çoğu ikişer, üçer, düzinelerle ve yüzlercedir. Sayısız yıldız, gül, kardeş, hala ve kuzen vardır; ama anne tektir." (Kate Douglas Wiggin)
Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum anne.
"Önemli olan her şey için güvendikleri kişi annedir, o gıdadır, yataktır ve soğuk gecelerdeki ek battaniyedir."
Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.
Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!
Bir günümde değil her günümdesin. Her gün her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun…
Anne seni seviyorum… Belki sevgimi her zaman gösteremiyor olabilirim ama sen bunu daima biliyorsun… Anneler günün kutlu olsun…
Hiç unutulmayacak yüz anne yüzüdür. Hz. Muhammed S.A.V.
"Erdem ile mutluluk, anne ile kızı gibidir."(Benjamin Franklin)
"anne kolları şefkatten yorulmamıştır, çocuklar orada derin derin uyurlar." (Victor Hugo)
"Hiçbir süs ve tuvalet, bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez." (Emile Brochvogel)
Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi, tarif et desen bana herhalde sadece "anne" derdim… Anneler günün kutlu olsun…
"Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını böyle analar yetiştirmiştir." (Mustafa Kemal Atatürk)
"Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz." (Türk Atasözü)
Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum..
"Anne kalbi, çocuğun okuludur." (Henry Ford)
Annelerdir bütün çocukları sevindiren Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim
Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir Ellerinden öperim
Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem Hakkını nasıl öderim Başımı dizlerine koymaya geldim
Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!
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