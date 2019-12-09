Birinci İntifada'nın 32. yıl dönümünde Filistin'deki işgal sürüyor

NUR EBU IYŞE - İsrail işgaline karşı 8 Aralık 1987'de başlayan Birinci İntifada'nın üzerinden tam 32 yıl geçmesine rağmen, Filistin topraklarındaki işgal ve zulüm hız kesmeden devam ediyor.

AA muhabirine konuşan Filistinli uzmanlar, Birinci İntifada'yı ortaya çıkaran toplumsal ve siyasi konjonktüre dikkati çekerek, mevcut ortamın yeni bir intifadayı kucaklamaya hazır olmadığını ifade etti.

Filistin'de bir İsraillinin 8 Aralık 1987'de kamyonetini Filistinli işçilerin üzerine sürerek 4 kişiyi öldürmesi üzerine patlak veren ve Gazze'de bu olayı protesto eden göstericilerin üzerine ateş açılmasıyla daha da hız kazanan gösteriler, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde de benzer saldırıların yaşanması sonrası İsrail işgaline karşı kitlesel bir halk ayaklanmasına dönüştü.

"Birinci İntifada" adı verilen bu ayaklanmalar, tarihe taş atan Filistinli çocukların ellerini yine bu taşlarla kıran İsrail askerlerine ait görüntüler nedeniyle "Taş İntifadası" olarak da geçti.

- "İşgalci İsrail, Birinci İntifada patlak verdiğinde büyük şaşkınlık yaşadı"