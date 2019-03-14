"Birinci önceliğimiz barışı hakim kılmak"

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, tüm tarafların istekli olduğu bir dönemde barışı hakim kılmak ve silahları susturmanın birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Beşir, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yeni kabinenin yemin töreni sonrasında yaptığı konuşmada , "Uluslararası taraflar, barışı destekliyor, özellikle Sudan da komşu ülkelerde barış ve uzlaşı girişimi yoluyla istikrarı sağlamada öncü ülkelerden birisi." ifadesini kullandı.

Siyasi istikrar için hükümet ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirerek, dayanışma ve uyum içerisinde diyaloğu reddeden gruplarla görüşmeleri sürdüreceklerini belirten Beşir, "Birinci önceliğimiz, tüm tarafların istekli olduğu bir dönemde barışı hakim kılmak ve silahları susturmak." diye konuştu.

Güney Sudan'daki en büyük silahlı muhalif gücün lideri Riek Machar ve 9 muhalif grubun çatı kuruluşu olan Güney Sudan Muhalefet İttifakı, 30 Ağustos'ta Sudan'ın başkenti Hartum'da gerçekleştirilen törenle barış anlaşmasının ilk metnini imzalamıştı.

Yine Sudan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Orta Afrika Cumhuriyeti hükümeti ile 14 silahlı grup arasındaki barış görüşmelerinde 5 Şubat’ta ön anlaşma imzalanmıştı.