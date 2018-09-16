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Birinci sınıf öğrencilerine görme taraması yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 11:16 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Bu yıl çocuklarımız için okullarımızda yeni bir tarama programı başlatıyoruz. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimizde görme taraması yapacağız" - "Çocukluk çağı obezitesini ülkemizde önlemek amacıyla çocuklarımızın kantinlerde sağlıklı gıdaya ulaşmaları için bu yıl diğer bakanlıklar ile beraber kantin denetimlerimize daha da ağırlık vereceğiz"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu yıl çocuklarımız için okullarımızda yeni bir tarama programı başlatıyoruz. İlköğretim birinci sınıf öğrencilerimizde görme taraması yapacağız." ifadesini kullandı.

Koca, AA muhabirine, yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılında okulların öğrenciler için sağlıklı yaşam ortamı haline getirilmesi çerçevesinde yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sağlıklı yaşamın temellerinin çocuklukta atılması gerektiğini vurgulayan Koca, yeni eğitim öğretim yılının açılışını bir baba, bir veli, Türkiye'nin geleceğine inanan bir vatandaş ve bir Bakan olarak heyecanla karşıladığını ifade etti.

Bu yıl okul zilinin çalması ile yaklaşık 1 milyon 250 bin çocuk ve gencin eğitim ve öğretime başlayacağını belirten Koca, Türkiye'yi daha ileriye taşımanın güvencesi olan çocukların en iyi şekilde eğitim almaları kadar zamanlarının çoğunu geçirdikleri okulların sağlıklı ortamlar olabilmesi için Milli Eğitim, Tarım ve Orman Bakanlıklarıyla işbirliği içinde çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Sağlıklı yaşamın temellerinin çocuklukta atılması gerektiği bilinciyle bu yıl okul ve öğrenci sağlığına ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Koca, çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Günümüz dünyasında gelişmiş ülkelerin sorunlarından biri olan çocukluk çağı obezitesini ülkemizde önlemek amacıyla çocuklarımızın kantinlerde sağlıklı gıdaya ulaşmaları için gerekli yasal düzenlemeleri yaptık. Besin değeri düşük, kalorisi yüksek ürünlerin okul kantinlerinde satışına sınırlamalar getirdik. Bu yıl diğer bakanlıklar ile beraber kantin denetimlerimize daha da ağırlık vereceğiz.

Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmenin anahtarlarından birinin ağız ve diş sağlığı olduğunu da unutmamak gerekir. Bu nedenle tüm okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerimizin ağız ve diş sağlığı taramalarını yapıyor, doğru diş fırçalamaları ve diş fırçalama alışkanlığını kazanmaları için eğitimler veriyoruz.

Bu yıl çocuklarımız için okullarımızda yeni bir tarama programı başlatıyoruz. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimizde görme taraması yapacak, olası çocukluk çağında gelişen görme problemlerini erken teşhis ederek ileri yaşamlarında karşılaşacakları birçok soruna erken zamanda önlem alacağız."

Koca, tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yeni eğitim öğretim yılını tebrik ederek, öğretmen ve velilere, bu çalışmalarda verecekleri destekler için teşekkür etti.

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