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Birincilik için kıyasıya yarıştılar! İşte kazanan isim

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Best Model of Azerbaijan 2018 yarışmasında ülkenin en güzel kadını ve en yakışıklı erkeği seçildi. Bakü'deki Fairmont Flame Towers salonunda düzenlenen yarışmanın finalinde otuz kadın ve otuz erkek yarıştı. Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen yarışmacılar, renkli gösteriler sergiledi.

Defile ve yetenek yarışmasından oluşan etkinliğin sonunda jürinin kararıyla seçilen isimler Aygül Safarova ve Şakir Ahmedzade oldu. Yarışmanın kazananları İstanbul'da 1-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Best Model of The World 2018 yarışmasının finalinde ülkesini temsil edecek.

Azerbaycan'ın en güzel kadın ve en yakışıklı erkek modeli seçildi

Bakü'deki Best Model of Azerbaijan Yarışması 2018'in finaline kalan yarışmacılardan biri.
Yarışma kapsamındaki mayo defilesinden bir kare.
Bakü'de düzenlenen Best Model of Azerbaijan 2018 Yarışması'nın finalinde, çeşitli ulusal ve bölgesel güzellik yarışmalarında dereceye giren modeller yarıştı.
Best Model of Azerbaijan Yarışması'nın finaline kalan yarışmacılardan biri podyumda yürürken...
Bakü'de düzenlenen Best Model of Azerbaijan 2018 Yarışması katılımcıları podyumda.
Yarışmanın finalinde Azerbaycan'ın En İyi Modeli ünvanı için otuzar kadın ve erkek yarıştı.
Başkent Bakü'deki Fairmont Flame Towers salonunda düzenlenen Best Model of Azerbaijan Yarışmasının finalinde yarışan güzellerden biri.
Akşam kıyafeti defilesine katılan yarışmacılardan biri.
Yarışmanın katılımcılarından biri podyumda.
Best Model of Azerbaijan 2018 Yarışması'nda ikincilik kazanan Cemile Goluboviç ödül töreninde.
Yarışmada birinci seçilen Aygül Safarova ve Şakir Ahmedzade, ödül töreninde.
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Azerbaycan model yaışma Best Model güzellik yarışması

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