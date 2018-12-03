Birincilik için kıyasıya yarıştılar! İşte kazanan isim

Defile ve yetenek yarışmasından oluşan etkinliğin sonunda jürinin kararıyla seçilen isimler Aygül Safarova ve Şakir Ahmedzade oldu. Yarışmanın kazananları İstanbul'da 1-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Best Model of The World 2018 yarışmasının finalinde ülkesini temsil edecek.
Azerbaycan'ın en güzel kadın ve en yakışıklı erkek modeli seçildi
Bakü'deki Best Model of Azerbaijan Yarışması 2018'in finaline kalan yarışmacılardan biri.
Yarışma kapsamındaki mayo defilesinden bir kare.
Bakü'de düzenlenen Best Model of Azerbaijan 2018 Yarışması'nın finalinde, çeşitli ulusal ve bölgesel güzellik yarışmalarında dereceye giren modeller yarıştı.
Best Model of Azerbaijan Yarışması'nın finaline kalan yarışmacılardan biri podyumda yürürken...
Bakü'de düzenlenen Best Model of Azerbaijan 2018 Yarışması katılımcıları podyumda.
Yarışmanın finalinde Azerbaycan'ın En İyi Modeli ünvanı için otuzar kadın ve erkek yarıştı.
Başkent Bakü'deki Fairmont Flame Towers salonunda düzenlenen Best Model of Azerbaijan Yarışmasının finalinde yarışan güzellerden biri.
Akşam kıyafeti defilesine katılan yarışmacılardan biri.
Yarışmanın katılımcılarından biri podyumda.
Best Model of Azerbaijan 2018 Yarışması'nda ikincilik kazanan Cemile Goluboviç ödül töreninde.
Yarışmada birinci seçilen Aygül Safarova ve Şakir Ahmedzade, ödül töreninde.
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