Birini gerçekten tanımak için dört dakika yeter!

İster ilk buluşma ister iş görüşmesi olsun, çoğu zaman ilk görüşmelerde iyi bir ilk izlenim bırakmak için özel bir çaba harcanır. Yeni bir araştırma, temel kişilik özelliklerinizin gerçekten parlamasının sadece dört dakika sürdüğünü gösteriyor.

DÖRT DAKİKA YETTİ

Warwick Üniversitesi'nden araştırmacılar, katılımcıların yabancılarla sadece dört dakika boyunca çevrimiçi sohbet etmesini sağladı. Konuşan tarafların bu kısa süre içinde karşılıklı olarak birbirlerinin kişiliği hakkında bir fikir geliştirdiklerini keşfetti.

raştırmacılar, "Laboratuvar ortamında, sadece 4 dakikalık "küçük konuşma"dan sonra, denekler, ortaklarının kişiliğine, özellikle de dışa dönüklüğe dair bir his geliştirdiler, bu da sonuç olarak gelecekteki etkileşimlerde davranışlarını değiştirdi" dedi.



