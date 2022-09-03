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Birini gerçekten tanımak için dört dakika yeter!

03.09.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birinin gerçekten nasıl biri olduğunu bilmek ister misiniz? Onlarla dört dakika sohbet edin! Kısa konuşma, temel kişilik özelliklerini ortaya çıkarabilir. Araştırmacılar, katılımcıların sadece dört dakika boyunca yabancılarla çevrimiçi sohbet etmesini istedi. Sonrasında birlikte iki kişilik stratejik oyun oynamaları istendi. Dört dakika içinde kişilik izlenimi edindiklerini keşfettiler. Ve bu izlenimler, oyunları nasıl oynadıklarını etkiledi.

Birini gerçekten tanımak için dört dakika yeter!

İster ilk buluşma ister iş görüşmesi olsun, çoğu zaman ilk görüşmelerde iyi bir ilk izlenim bırakmak için özel bir çaba harcanır. Yeni bir araştırma, temel kişilik özelliklerinizin gerçekten parlamasının sadece dört dakika sürdüğünü gösteriyor.

DÖRT DAKİKA YETTİ

Warwick Üniversitesi'nden araştırmacılar, katılımcıların yabancılarla sadece dört dakika boyunca çevrimiçi sohbet etmesini sağladı. Konuşan tarafların bu kısa süre içinde karşılıklı olarak birbirlerinin kişiliği hakkında bir fikir geliştirdiklerini keşfetti.

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raştırmacılar, "Laboratuvar ortamında, sadece 4 dakikalık "küçük konuşma"dan sonra, denekler, ortaklarının kişiliğine, özellikle de dışa dönüklüğe dair bir his geliştirdiler, bu da sonuç olarak gelecekteki etkileşimlerde davranışlarını değiştirdi" dedi.


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