Para kapıları açılıyor! Bu 6 burç için kazanç dönemi başladı

Yaz başında Merkür retrosunun yarattığı gecikmeler ve belirsizlikler geride kalırken, şimdi maddi konularda yeni kapılar aralanıyor.

BOĞA

Boğalar için kazançlı bir dönem başladı. Astrolog Helena Hathor, Merkür'ün para alanını yönettiğini ve Venüs ile yaptığı olumlu açının maddi konularda şans getirdiğini belirtiyor. Özellikle yaratıcı projeler, yeni iş fikirleri ve girişimler bu süreçte dikkat çekebilir. Zam istemek, terfi talebinde bulunmak ya da yeni bir işe adım atmak isteyen Boğalar için 9 Ağustos'a kadar destekleyici bir dönem yaşanabilir. Cesur adımların maddi karşılığı olabileceği ifade ediliyor.

ASLAN

Güneş ve Jüpiter'in Aslan burcundaki etkisiyle Aslanlar bu dönemde dikkatleri üzerine çekiyor. Merkür'ün ileri hareketi ise daha önce fark edilmeyen maddi fırsatların görünür hale gelmesini sağlayabilir. Beklenen bir ödeme, yeni bir gelir kapısı ya da kariyerle ilgili olumlu bir gelişme gündeme gelebilir. Uzun süredir verilen emeğin karşılığını alma ihtimali artıyor.

TERAZİ

Teraziler için kariyer ve para konuları ön plana çıkıyor. Astrolog Hathor'a göre geçmişte hak edilen ancak alınamayan ödemeler veya maddi karşılıklar bu süreçte gelebilir. İş hayatında yöneticilerle yapılacak görüşmeler, prim, zam veya geciken ödemeler açısından olumlu gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor. Uzun süredir verilen emeklerin karşılığını alma zamanı olabilir.

KOVA

Kovalar için para kazanmanın daha kolay hissedilebileceği bir dönem başlıyor. Özellikle pasif gelir kaynakları veya beklenmedik fırsatlar öne çıkabilir. Yeni iş teklifleri, ek gelir imkanları veya hızlı ilerleyen maddi gelişmeler yaşanabileceği ifade ediliyor. 9 Ağustos'a kadar finansal konularda olumlu hareketlilik bekleniyor.

İKİZLER

Merkür tarafından yönetilen İkizler için bu süreç gelir alanında destekleyici etkiler taşıyor. Yeni iş birlikleri, kazanç sağlayabilecek projeler ve fırsatlar gündeme gelebilir.

Mars'ın da İkizler burcundaki desteği sayesinde harekete geçmek isteyenler için motivasyon artıyor. Büyük hedeflere yönelmenin maddi açıdan daha fazla kazanç sağlayabileceği belirtiliyor.

BAŞAK

Başaklar için geçmişte verilen borçların veya alacakların geri dönmesi mümkün görünüyor. Özellikle arkadaş çevresiyle ilgili maddi konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Uzun zamandır tahsil edilemeyen ödemelerin yapılması ya da beklenmedik bir para girişinin gerçekleşmesi bu dönemin dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alabilir.