Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayid El Nahyan kimdir? Halife Bin Zayid El Nahyan ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

BAE Devlet Başkanı Halife Bin Zayid El Nahyan'ın yaşamını yitirdiği aktarıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen acı haber sonrası vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. BAE Devlet Başkanı Halife Bin Zayid El Nahyan kimdir? Halife Bin Zayid El Nahyan ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAE DEVLET BAŞKANI HALİFE BİN ZAYİD EL NAHYAN KİMDİR?

Halife bin Zaid el Nehyan 25 Ocak 1948 yılında, El Ayn, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde dünyaya geldi.

Halife bin Zaid el Nehyan, Abu Dabi emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet başkanıydı.

Ölen babası Zayid bin Sultan el-Nehyan'ın yerine 3 Kasım 2004 tarihinde göreve başlayan Halife bin Zaid el Nehyan, Abu Dabi Kalkınma Fonu'nun da başkanıydı.

Şeyh Halife bin Zayid el-Nehyan 19 milyar dolar tahmini serveti ile dünyanın üçüncü zengin hükümdarı olanarak biliniyordu.

1994 yılında Şemsa bint Süheyl el-Mazrui ile evlenen Halife bin Zayid el-Nehyan yaşamını yitirdi.

HALİFE BİN ZAYİD EL NAHYAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

AFP'de yer alan son dakika haberine göre Birleşik Arap emirlikleri Devlet Başkanı yaşamını yitirdi. Halife bin Zayid el-Nehyan ölüm nedenine ilişkin açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nde 40 gün yas ilan edildiği aktarıldı.

BAE Devlet Başkanlığı İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devlet Başkanlığı İşleri Bakanlığı, BAE başkanı Majesteleri Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümü nedeniyle BAE halkına, Arap ve İslam ulusuna ve dünyaya başsağlığı diliyor."

HALİFE BİN ZAYİD EL NAHYAN KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Birleşik Arap emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid el-Nehyan 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

