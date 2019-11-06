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Birleşik Arap Emirlikleri İsrailli turistlere kapılarını açmaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 17:53 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri İsrailli turistlere kapılarını açmaya hazırlanıyor

KUDÜS (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminin, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı İsrail pasaportu taşıyan turistlere gelecek yıldan itibaren ülkeye giriş izni vermeye hazırlandığı bildirildi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Ahronot'un haberine göre, BAE yönetimi, gelecek yıl Dubai'de düzenlenecek EXPO 2020 Dünya Fuarı'na İsrail vatandaşlarının katılmasına izin vermeyi planlıyor.

Haberde, İsrailli turistlerin Dubai'deki EXPO 2020'ya katılması için iki ülke yetkilileri arasındaki görüşmelerin devam ettiği, BAE'nin EXPO 2020'den sonra da İsrailli turistlerin ülkeye giriş iznini devam ettirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Gazete, haberini EXPO 2020'nin organizatörleri arasında yer alan ve adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırırken, konuya ilişkin İsrail ya da BAE yönetiminden henüz açıklama gelmedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından nisanda yapılan yazılı açıklamada, sağlık, bilgi ve su teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren İsrailli firmaların, EXPO 2020 Dubai'ye katılacağı belirtilmişti.

BAE'deki mevcut uygulamada, özel vizesi veya başka bir ülkeye ait pasaportu olmayan İsraillilerin ülkeye girişine izin verilmiyor.

- İsrail ile BAE arasında yakınlaşma

İsrail ile BAE arasında diplomatik ilişkiler bulunmasa da son zamanlarda iki ülke arasında yaşanan yakınlaşma dikkati çekiyor.

Uluslararası Judo Federasyonu tarafından BAE'nin başkent Abu Dabi'de geçen yıl ekim ayında düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nda İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin verilmişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı başkent Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı. Turnuvayı izlemek için Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de madalya töreninde yer almıştı.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim 2018'de Dubai'de düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Birleşmiş Milletlerin düzenlediği bir konferansa katılmak için temmuzda Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri israil

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