Birleşik Krallık hükümetinin 'seks yasağı' sosyal medyada alay konusu oldu

Hükümetin Pazartesi günü Kovid-19 önlemleri kapsamında duyurduğu düzenlemede, kamusal veya özel bir kapalı alanda yapılan, iki veya daha fazla kişiden oluşan toplanmalara kısıtlama getirildi. Yasak Britanya medyasında "seks yasağı" diye nitelendi.

Euronews’in haberine göre düzenlemenin duyurulmasının ardından "seks yasağı" etiketi sosyal medyada gündem oldu.

Jen Wood isimli bir Twitter kullanıcısı, "Herkesin 'seks yasağı'na uymasını sağlayacak özel bir ‘seks kuvveti’ var mı? Pencereleri mi çalacaklar ya da insansız uçaklar mı gönderecekler?" diye yazdı.

Muhafazakar parlamenter Tobias Ellwood da düzenlemeye tepki gösterenler arasındaydı. Düzenlemeyi "gülünç" diye niteleyen Ellwood, “Bunun saçma olduğunu söylemekten mutluluk duyarım” dedi.

Reuters’ın haberine göre Muhafazakar Partili parlamenter Simon Clarke, düzenlemeyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Düzenlemenin amacı, insanların geceleri evde kalmasını sağlamak.

