HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Birleşik Krallık hükümetinin 'seks yasağı' sosyal medyada alay konusu oldu

Birleşik Krallık hükümetinin 'seks yasağı' sosyal medyada alay konusu oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2020 15:48 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık hükümeti koronavirüs tedbirleri kapsamında, basına "seks yasağı" olarak yansıyan bir düzenleme getirdi. Özel ya da kamusal olsun, kapalı bir alanda iki ya da daha fazla kişinin bulunmasını yasaklayan düzenleme, sosyal medyada alay konusu oldu.

Birleşik Krallık hükümetinin 'seks yasağı' sosyal medyada alay konusu oldu

Hükümetin Pazartesi günü Kovid-19 önlemleri kapsamında duyurduğu düzenlemede, kamusal veya özel bir kapalı alanda yapılan, iki veya daha fazla kişiden oluşan toplanmalara kısıtlama getirildi. Yasak Britanya medyasında "seks yasağı" diye nitelendi.

Euronews’in haberine göre düzenlemenin duyurulmasının ardından "seks yasağı" etiketi sosyal medyada gündem oldu.

Jen Wood isimli bir Twitter kullanıcısı, "Herkesin 'seks yasağı'na uymasını sağlayacak özel bir ‘seks kuvveti’ var mı? Pencereleri mi çalacaklar ya da insansız uçaklar mı gönderecekler?" diye yazdı.

Muhafazakar parlamenter Tobias Ellwood da düzenlemeye tepki gösterenler arasındaydı. Düzenlemeyi "gülünç" diye niteleyen Ellwood, “Bunun saçma olduğunu söylemekten mutluluk duyarım” dedi.

Reuters’ın haberine göre Muhafazakar Partili parlamenter Simon Clarke, düzenlemeyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Düzenlemenin amacı, insanların geceleri evde kalmasını sağlamak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Yunanistan'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklamaYunanistan'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama
Çavdar: Faydaları nelerdir?Çavdar: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

LGS 2020 tercih sonuçları açıklandı!

LGS 2020 tercih sonuçları açıklandı!

Bomba aşk iddiası! Vibratörü öpmüştü...

Bomba aşk iddiası! Vibratörü öpmüştü...

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Bakan Soylu açıkladı: Salı günü tüm Türkiye'de yapılacak

Bakan Soylu açıkladı: Salı günü tüm Türkiye'de yapılacak

ORC Araştırma'nın son anketinde flaş sonuç

ORC Araştırma'nın son anketinde flaş sonuç

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Diğer Haberler
Rusya'nın en büyük renkli elması bulundu

Rusya'nın en büyük renkli elması bulundu

Yunanistan'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama

Yunanistan'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama

Bronz Çağı’na ait koşum takımı ve kılıç bulundu

Bir koşum takımı ve kılıç bulundu!

Lübnan'da iki bakan daha istifa etti

Bir bakan daha istifa etti: Yer yerinden oynuyor!

TikTok: 'Twitter, Microsoft gibi TikTok'la ilgileniyor'

Sosyal medya devi TikTok'a talip oldu!

Aralarında 150 idam mahkumunun da olduğu 400 Taliban üyesi serbest bırakılacak

400 Taliban üyesi serbest bırakılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.