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Birleşik Krallık'la göç alanında iş birliği... İçişleri Bakanlığından açıklama geldi

10.08.2023 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığından Birleşik Krallık'la göç alanında yapılan iş birliğine ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yaptığımız gibi Birleşik Krallık'la da iş birliği içindeyiz. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Birleşik Krallık'la göç alanında iş birliği... İçişleri Bakanlığından açıklama geldi

İçişleri Bakanlığınca, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle iş birliği yapıldığı gibi Birleşik Krallık'la da iş birliği içinde olunduğu belirtilerek, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, küresel bir sorun olan düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede, Birleşik Krallık dahil göçe "kaynaklık eden, transit ve hedef konumundaki ülkelerle" ikili görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edildi.

"BİRLEŞİK KRALLIK İLE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI KONUSUNDA MUTABIKIZ"

Bu çerçevede, Birleşik Krallık'la Türkiye arasındaki "Göç Diyaloğu" toplantılarının 2019'dan itibaren her yıl yapıldığı belirtilen açıklamada, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede Birleşik Krallık ile istihbarat paylaşımı konusunda mutabıkız. Siyasi istikrarsızlıklar, silahlı çatışmalar ve ekonomik zorluklar tüm dünyada bir göç baskısı oluşturmaktadır. Düzensiz göçün önlenmesi, insanların göçmen kaçakçılarının elinde çıktıkları tehlikeli yolculuklarda hayatlarını kaybetmemeleri öncelikli hedeflerimizdendir. Bu insani konuları, bölgesel ve uluslararası alanda da sürekli gündeme getiriyor ve gündemde tutuyoruz." ifadelerine yer verildi.

"MEVCUT İŞ BİRLİKLERİMİZİ GÜÇLENDİRME YÖNÜNDE ÇALIŞMALARDA BULUNUYORUZ"

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, üyesi olduğu teşkilatlarda göç konusunda aktif, sözü dinlenen, katkıları kabul gören ve işbirliği aranan bir ülke olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dost ve müttefik ülkelerle, düzensiz göçün önüne geçmek için mevcut iş birliklerimizi güçlendirme yönünde çalışmalarda bulunuyoruz. Bu amaçla göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yaptığımız gibi Birleşik Krallık'la da iş birliği içindeyiz. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir." (AA)

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İçişleri Bakanlığı Birleşik Krallık

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